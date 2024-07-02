Собирали данные об украинской ПВО. СБУ обезвредила агентурную группу ФСБ в Одессе

Служба безопасности Украины обезвредила агентурную группу Федеральной службы безопасности РФ в Одессе. В нее, по данным спецслужбы, входили двое военных и их сообщница.

Агенты ФСБ РФ разведывали локации систем ПВО в Одессе

По данным следствия, фигуранты разведывали локации систем ПВО, а также устанавливали беспроводные магнитные камеры на территории морского порта Одессы. Для конспирации они пользовались такси, а женщина одевала дополнительно парики.

Чтобы установить соответствующие координаты агенты систематически объезжали областной центр и его прилегающие территории. В случае обнаружения "нужных" объектов скрыто фотографировали их и обозначали соответствующие геолокации на гугл-картах, говорится в сообщении. Поделиться

В СБУ отметили, что задержали резидента агентурной группы ФСБ и его сообщника, когда они фотографировали военный объект. А местную жительницу — в собственном доме, после того, как она сделала разведку вблизи потенциальной цели.

Во время обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны, которые они приобрели и пользовались исключительно для коммуникации со спецслужбой. Им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Пока все находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение.

СБУ задержала группу провокаторов

Служба безопасности Украины разоблачила группу общественных «активистов», готовивших ряд провокаций в Киеве 30 июня 2024 года.

По данным следствия, группу возглавлял соучредитель общественной организации, которая еще с 2015 года известна своими антиукраинскими акциями.

Под видом проведения так называемого вече злоумышленники планировали объявить об отстранении от власти действующего военно-политического руководства Украины.

Затем они надеялись захватить здание Верховной Рады Украины и заблокировать его работу.

Чтобы собрать людей, организаторы должны были устроить в центре столицы якобы мирное собрание. Но большинство участников мероприятия хотели использовать «втемную» — не раскрывая им истинные намерения по поводу провокаций.