СБУ показала уникальные кадры спецоперации по увольнению Змеиного — видео

Два года назад украинские защитники освободили Змеиный остров в Черном море. Служба безопасности Украины показала уникальные кадры спецоперации.
Главные тезисы
- В июне 2022 года спецназовцы СБУ вместе с ГУР Минобороны и ВСУ освободили остров Змеиный, начав процесс вытеснения врага из Черного моря.
- Спецоперация состояла из нескольких этапов и имела большое стратегическое значение для Украины.
- Освобождение острова Змеиный позволило Украине удержать побережье Одесской области от российских врагов и возобновить экспорт морем.
- Спецоперация стала примером совершенного профессионализма и мужества воинов СБУ и ВСУ.
- Незабываемым остается вклад Героев Украины, пожертвовавших свои жизни в борьбе за свободу и независимость нашего государства.
Как освобождали остров Змеиный
В июне 2022 года спецназовцы центра спецопераций "А" СБУ вместе с боевыми собратьями из ГУР Минобороны и ВСУ провели уникальную и чрезвычайно важную операцию.
Спецоперация состояла из нескольких этапов и имела стратегическое значение, поскольку с тех пор началось постепенное вытеснение врага из Черного моря.
Освобождение острова Змеиный
Напомним, 30 июня 2022 года российские оккупанты сбежали с острова Змеиный в Черном море. Это позволило Украине не допускать Россию на побережье Одесской области, а также возобновить экспорт морем.
Ранее в ГУР рассказали, что спецоперация по освобождению островами Змеиный продолжалась в три этапа. С первого раза совершить операцию не удалось.
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