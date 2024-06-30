СБУ показала унікальні кадри спецоперації зі звільнення Зміїного — відео

Два роки тому українські захисники звільнили острів Зміїний у Чорному морі. Служба безпеки України показали унікальні кадри спецоперації.

Як звільняли острів Зміїний

У червні 2022 року спецпризначенці центру спецоперацій "А" СБУ разом із бойовими побратимами з ГУР Міноборони та ЗСУ провели унікальну та надзвичайно важливу операцію.

Спецоперація складалась з декількох етапів та мала стратегічне значення, оскільки відтоді розпочалося поступове витіснення ворога з Чорного моря.

Спецоперація зі звільнення Зміїного стала прикладом безмежної хоробрості та професіоналізму наших воїнів Сил безпеки й оборони України. Пам’ятаємо Героїв України, які віддали свої життя у цій битві, — зазначили в СБУ. Поширити

Звільнення острова Зміїний

Нагадаємо, 30 червня 2022 року російські окупанти втекли з острова Зміїний у Чорному морі. Це дозволило Україні не допускати Росію до узбережжя Одеської області, а також відновити експорт морем.

Раніше у ГУР розповіли, що спецоперація зі звільнення островами Зміїний тривала у три етапи. З першого разу здійснити операцію не вдалося.