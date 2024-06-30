СБУ показала унікальні кадри спецоперації зі звільнення Зміїного — відео

Два роки тому українські захисники звільнили острів Зміїний у Чорному морі. Служба безпеки України показали унікальні кадри спецоперації.
Головні тези:
- У червні 2022 року спецпризначенці СБУ разом з ГУР Міноборони й ЗСУ звільнили острів Зміїний, почавши процес витіснення ворога з Чорного моря.
- Спецоперація складалась з декількох етапів та мала велике стратегічне значення для України.
- Звільнення острова Зміїний дозволило Україні втримати узбережжя Одеської області від російських ворогів та відновити експорт морем.
- Спецоперація стала прикладом досконалого професіоналізму та мужності воїнів СБУ та ЗСУ.
- Незабутнім залишається внесок Героїв України, які пожертвували свої життя в боротьбі за волю та незалежність нашої держави.
Як звільняли острів Зміїний
У червні 2022 року спецпризначенці центру спецоперацій "А" СБУ разом із бойовими побратимами з ГУР Міноборони та ЗСУ провели унікальну та надзвичайно важливу операцію.
Спецоперація складалась з декількох етапів та мала стратегічне значення, оскільки відтоді розпочалося поступове витіснення ворога з Чорного моря.
Звільнення острова Зміїний
Нагадаємо, 30 червня 2022 року російські окупанти втекли з острова Зміїний у Чорному морі. Це дозволило Україні не допускати Росію до узбережжя Одеської області, а також відновити експорт морем.
Раніше у ГУР розповіли, що спецоперація зі звільнення островами Зміїний тривала у три етапи. З першого разу здійснити операцію не вдалося.
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