СБУ показала унікальні кадри спецоперації зі звільнення Зміїного — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

СБУ показала унікальні кадри спецоперації зі звільнення Зміїного — відео

СБУ
СБУ показала унікальні кадри спецоперації зі звільнення Зміїного

Два роки тому українські захисники звільнили острів Зміїний у Чорному морі. Служба безпеки України показали унікальні кадри спецоперації.

Головні тези:

  • У червні 2022 року спецпризначенці СБУ разом з ГУР Міноборони й ЗСУ звільнили острів Зміїний, почавши процес витіснення ворога з Чорного моря.
  • Спецоперація складалась з декількох етапів та мала велике стратегічне значення для України.
  • Звільнення острова Зміїний дозволило Україні втримати узбережжя Одеської області від російських ворогів та відновити експорт морем.
  • Спецоперація стала прикладом досконалого професіоналізму та мужності воїнів СБУ та ЗСУ.
  • Незабутнім залишається внесок Героїв України, які пожертвували свої життя в боротьбі за волю та незалежність нашої держави.

Як звільняли острів Зміїний

У червні 2022 року спецпризначенці центру спецоперацій "А" СБУ разом із бойовими побратимами з ГУР Міноборони та ЗСУ провели унікальну та надзвичайно важливу операцію.

Спецоперація складалась з декількох етапів та мала стратегічне значення, оскільки відтоді розпочалося поступове витіснення ворога з Чорного моря.

Спецоперація зі звільнення Зміїного стала прикладом безмежної хоробрості та професіоналізму наших воїнів Сил безпеки й оборони України. Пам’ятаємо Героїв України, які віддали свої життя у цій битві, — зазначили в СБУ.

Звільнення острова Зміїний

Нагадаємо, 30 червня 2022 року російські окупанти втекли з острова Зміїний у Чорному морі. Це дозволило Україні не допускати Росію до узбережжя Одеської області, а також відновити експорт морем.

Раніше у ГУР розповіли, що спецоперація зі звільнення островами Зміїний тривала у три етапи. З першого разу здійснити операцію не вдалося.

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