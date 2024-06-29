Спецназовцы СБУ поразили российские системы ПВО — видео

Спецназовцы Службы безопасности Украины продолжают успешно выполнять свою работу на поле боя, обезвреживая вражеские системы ПВО.
Главные тезисы
- Оперативная деятельность спецназовцев на поле боя свидетельствует о высоком уровне подготовки и эффективности украинской армии в борьбе с РФ.
- Украинские военные уничтожили зенитно-ракетные комплексы и личный состав российской армии в Запорожском направлении.
- Украинские защитники также нанесли точные удары по вражеским постам на Харьковском направлении, демонстрируя эффективность своей деятельности.
СБУ поразили вражеские системы ПВО
На видео можно увидеть, как украинские военные уничтожили технику российских оккупантов.
Среди подпольных целей:
четыре зенитно-ракетных комплекса «ТОР-М2»
три зенитных ракетно-гарматных комплекса «Панцирь-С1»
и один зенитно-ракетный комплекс «БУК»
ВСУ уничтожили технику и личный состав армии РФ на Запорожском направлении
Украинские защитники на Запорожском направлении уничтожили вражескую технику и личный состав с помощью FPV-дронов. Результаты работы они обнародовали в сети.
Как отмечают украинские защитники, перед этим один из оккупантов, став жертвой российской пропаганды, опасался стаи птиц, пролетавших над их позициями.
Также украинские защитники недавно уничтожили вражескую технику и оружие в Сумском направлении.
Накануне сообщалось о работе пограничников на Северском направлении. Украинские защитники уничтожили живую силу окупантов.
Также бойцы ГНСУ нанесли два точных удара по вражеским блиндажам на Харьковском направлении, уничтожив живую силу оккупантов.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-