Спецназовцы СБУ поразили российские системы ПВО — видео

Спецназовцы Службы безопасности Украины продолжают успешно выполнять свою работу на поле боя, обезвреживая вражеские системы ПВО.

СБУ поразили вражеские системы ПВО

На видео можно увидеть, как украинские военные уничтожили технику российских оккупантов.

Мастерство наших воинов можете сами оценить на видео, говорится в сообщении СБУ. Поделиться

Среди подпольных целей:

четыре зенитно-ракетных комплекса «ТОР-М2»

три зенитных ракетно-гарматных комплекса «Панцирь-С1»

и один зенитно-ракетный комплекс «БУК»

ВСУ уничтожили технику и личный состав армии РФ на Запорожском направлении

Украинские защитники на Запорожском направлении уничтожили вражескую технику и личный состав с помощью FPV-дронов. Результаты работы они обнародовали в сети.

Операторы FPV-дронов 3-го отдельного полка ССО атакуют вражескую базу. В результате точных ударов россияне теряют бронированный грузовик и несколько единиц личного состава, — говорится в сообщении. Поделиться

Как отмечают украинские защитники, перед этим один из оккупантов, став жертвой российской пропаганды, опасался стаи птиц, пролетавших над их позициями.

Также украинские защитники недавно уничтожили вражескую технику и оружие в Сумском направлении.

Накануне сообщалось о работе пограничников на Северском направлении. Украинские защитники уничтожили живую силу окупантов.