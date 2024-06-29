Спецпризначенці СБУ уразили російські системи ППО — відео

Спецпризначенці Служби безпеки України продовжують успішно виконувати свою роботу на полі бою, знешкоджуючи ворожі системи ППО.
Головні тези:
- Оперативна діяльність спецпризначенців на полі бою свідчить про високий рівень підготовки та ефективність української армії в боротьбі з РФ.
- Українські військові знищили зенітно-ракетні комплекси та особовий склад російської армії на Запорізькому напрямку.
- Українські захисники також завдали точних ударів по ворожих постах на Харківському напрямку, демонструючи ефективність своєї діяльності.
СБУ уразили ворожі системи ППО
На відео можна побачити, як українські військові знищили техніку російських окупантів.
Серед впольованих цілей:
чотири зенітно-ракетних комплекси «ТОР-М2»
три зенітних ракетно-гартматрих комплекси «Панцирь-С1»
та один зенітно-ракетний комплес «БУК»
ЗСУ знищили техніку та особовий склад армії РФ на Запорізькому напрямку
Українські захисники на Запорізькому напрямку знищили ворожу техніку та особовий склад за допомогою FPV-дронів. Результати своєї роботи вони оприлюднили в мережі.
Як зазначають українські оборонці, перед цим один з окупантів, ставши жертвою російської пропаганди, побоювався зграї птахів, що пролітали над їхніми позиціями.
Також українські оборонці нещодавно знищили ворожу техніку та зброю на Сумському напрямку.
Напередодні повідомлялось про роботу прикордонників на Сіверському напрямку. Українські оборонці знищили живу силу окупантів.
Також бійці ДПСУ завдали двох точних ударів по ворожих бліндажах на Харківському напрямку, знищивши живу силу окупантів.
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