Спецпризначенці СБУ уразили російські системи ППО — відео

Спецпризначенці Служби безпеки України продовжують успішно виконувати свою роботу на полі бою, знешкоджуючи ворожі системи ППО.

СБУ уразили ворожі системи ППО

На відео можна побачити, як українські військові знищили техніку російських окупантів.

Майстерність наших воїнів можете самі оцінити на відео, — йдеться у повідомленні СБУ. Поширити

Серед впольованих цілей:

чотири зенітно-ракетних комплекси «ТОР-М2»

три зенітних ракетно-гартматрих комплекси «Панцирь-С1»

та один зенітно-ракетний комплес «БУК»

ЗСУ знищили техніку та особовий склад армії РФ на Запорізькому напрямку

Українські захисники на Запорізькому напрямку знищили ворожу техніку та особовий склад за допомогою FPV-дронів. Результати своєї роботи вони оприлюднили в мережі.

Оператори FPV-дронів 3-го окремого полку ССО атакують ворожу базу. Внаслідок влучних ударів росіяни втрачають броньовану вантажівку та кілька одиниць особового складу, — йдеться в повідомленні. Поширити

Як зазначають українські оборонці, перед цим один з окупантів, ставши жертвою російської пропаганди, побоювався зграї птахів, що пролітали над їхніми позиціями.

Також українські оборонці нещодавно знищили ворожу техніку та зброю на Сумському напрямку.

Напередодні повідомлялось про роботу прикордонників на Сіверському напрямку. Українські оборонці знищили живу силу окупантів.