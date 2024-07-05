Корректировала ракетные удары по Одессе. СБУ задержала женскую агентурную группу ФСБ

Больше всего ФСБ интересовали локации военкоматов и медучреждений

Служба безопасности нейтрализовала действующую в Одессе агентурную группу ФСБ России.

В состав вражеской ячейки входили три жительницы города в возрасте от 19 до 23 лет, работавшие в местном кафе.

По указанию российской спецслужбы они готовили массированный ракетно-дроновый удар по военной инфраструктуре Одессы.

Чтобы установить координаты потенциальных целей, фигурантки обходили город под видом дружеских прогулок. В случае обнаружения "нужного" объекта агентки фотографировались на его фоне, в частности делали селфи с привязкой к местности.

Больше всего врага интересовали локации военкоматов и медучреждений, где проходят лечение украинские защитники.

Агентная группа ФСБ

Также фигурантки пытались выявить боевые позиции подразделений ПВО и береговой охраны, защищающих город из воздуха и морской акватории.

Полученные сведения агентки мессенджером отправляли своему куратору из ФСБ. Для конспирации во время переписки они прятались за вымышленными никнеймами, а также использовали анонимный чат.

СБУ обезвредила агентурную группу ФСБ

По данным следствия, фигуранты разведывали локации систем ПВО, а также устанавливали беспроводные магнитные камеры на территории морского порта Одессы. Для конспирации они пользовались такси, а женщина одевала дополнительно парики.

Чтобы установить соответствующие координаты агенты систематически объезжали областной центр и его прилегающие территории. В случае обнаружения "нужных" объектов скрыто фотографировали их и обозначали соответствующие геолокации на гугл-картах, говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что задержали резидента агентурной группы ФСБ и его сообщника, когда они фотографировали военный объект. А местную жительницу — в собственном доме после того, как она сделала доразведку вблизи потенциальной цели.