Корректировала ракетные удары по Одессе. СБУ задержала женскую агентурную группу ФСБ

По указанию российской спецслужбы женщины готовили массированный ракетно-дроновый удар по военной инфраструктуре города.
Главные тезисы
- Агентки ФСБ фотографировали потенциальные цели на территории Одессы, особое внимание обращали на военкоматы и медицинские учреждения.
- Для повышения конспирации агенты использовали анонимные чаты и прятались за вымышленными никнеймами во время переписки с куратором из ФСБ.
- СБУ обезвредила агентурную группу ФСБ, устанавливавшую беспроводные магнитные камеры на территории морского порта и разведывавшая локации систем ПВО города.
Больше всего ФСБ интересовали локации военкоматов и медучреждений
Служба безопасности нейтрализовала действующую в Одессе агентурную группу ФСБ России.
В состав вражеской ячейки входили три жительницы города в возрасте от 19 до 23 лет, работавшие в местном кафе.
По указанию российской спецслужбы они готовили массированный ракетно-дроновый удар по военной инфраструктуре Одессы.
Чтобы установить координаты потенциальных целей, фигурантки обходили город под видом дружеских прогулок. В случае обнаружения "нужного" объекта агентки фотографировались на его фоне, в частности делали селфи с привязкой к местности.
Больше всего врага интересовали локации военкоматов и медучреждений, где проходят лечение украинские защитники.
Также фигурантки пытались выявить боевые позиции подразделений ПВО и береговой охраны, защищающих город из воздуха и морской акватории.
Полученные сведения агентки мессенджером отправляли своему куратору из ФСБ. Для конспирации во время переписки они прятались за вымышленными никнеймами, а также использовали анонимный чат.
СБУ обезвредила агентурную группу ФСБ
По данным следствия, фигуранты разведывали локации систем ПВО, а также устанавливали беспроводные магнитные камеры на территории морского порта Одессы. Для конспирации они пользовались такси, а женщина одевала дополнительно парики.
Чтобы установить соответствующие координаты агенты систематически объезжали областной центр и его прилегающие территории. В случае обнаружения "нужных" объектов скрыто фотографировали их и обозначали соответствующие геолокации на гугл-картах, говорится в сообщении.
В СБУ отметили, что задержали резидента агентурной группы ФСБ и его сообщника, когда они фотографировали военный объект. А местную жительницу — в собственном доме после того, как она сделала доразведку вблизи потенциальной цели.
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