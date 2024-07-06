Генералу РФ Кобылашу объявили подозрение за ракетный обстрел Одессы
Категория
Украина
Дата публикации

Генералу РФ Кобылашу объявили подозрение за ракетный обстрел Одессы

Национальная полиция Украины
Генералу РФ Кобылашу объявили подозрение за ракетный обстрел Одессы
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Одесские правоохранители объявили новое подозрение российскому генерал-лейтенанту Сергею Кобылашу - командующему дальней авиацией Военно-воздушных сил РФ.

Главные тезисы

  • Генерал-лейтенант Сергей Кобылаш стал объектом нового обвинения со стороны украинских правоохранителей в организации ракетного удара по Одессе с использованием ракет Х-101.
  • 23 апреля 2022 года российские войска, по предполагаемому приказу Кобылаша, запустили ракеты по Одессе, в результате чего погибли восемь человек, включая детей и беременную женщину.
  • Сергей Кобылаш также обвиняется в других подобных преступлениях, включая обстрел Умани и бомбардировки городов в Сирии и Грузии.
  • По данному обвинению генералу грозит пожизненное заключение, а в марте 2024 года Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.

Что известно о новом подозрении российскому генералу

По данным следствия, именно по приказу Кобылаша российские войска 23 апреля 2022 г. ударили по Одессе крылатыми ракетами Х-101.

Одна из ракет попала в 16-этажное здание в Киевском районе Одессы. Тогда погибли восемь человек, среди них маленькая девочка, ее мать и бабушка, а также беременная женщина. Еще 11 горожан пострадали.

Другая крылатая ракета попала по кладбищу — тогда ранило одну женщину, а также пострадали захоронения.

Кобылашу объявили подозрение в отдании приказа, направленного на нарушение законов и обычаев войны. Ему грозит пожизненное заключение.

До полномасштабного вторжения России в Украину Кобылаш командовал бомбардировкой городов в Сирии и Грузии. За это он получил генеральское звание и звезду Героя России.

Не первое подозрение российскому генералу Кобылашу

В ноябре 2023 года украинские правоохранители сообщили о подозрении Кобылашу в обстреле Умани в Черкасской области 28 апреля 2023 года.

Тогда погибли по меньшей мере 23 жителя Умани, в том числе шесть детей. Кобылаш ответственен за плотные бомбардировки густонаселенных районов Мариуполя и другие массированные атаки российской авиации.

5 марта 2024 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Сергея Кобылаша .

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