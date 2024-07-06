Генералу РФ Кобылашу объявили подозрение за ракетный обстрел Одессы

Что известно о новом подозрении российскому генералу

По данным следствия, именно по приказу Кобылаша российские войска 23 апреля 2022 г. ударили по Одессе крылатыми ракетами Х-101.

Одна из ракет попала в 16-этажное здание в Киевском районе Одессы. Тогда погибли восемь человек, среди них маленькая девочка, ее мать и бабушка, а также беременная женщина. Еще 11 горожан пострадали.

Другая крылатая ракета попала по кладбищу — тогда ранило одну женщину, а также пострадали захоронения.

Кобылашу объявили подозрение в отдании приказа, направленного на нарушение законов и обычаев войны. Ему грозит пожизненное заключение.

До полномасштабного вторжения России в Украину Кобылаш командовал бомбардировкой городов в Сирии и Грузии. За это он получил генеральское звание и звезду Героя России.

Не первое подозрение российскому генералу Кобылашу

В ноябре 2023 года украинские правоохранители сообщили о подозрении Кобылашу в обстреле Умани в Черкасской области 28 апреля 2023 года.

Тогда погибли по меньшей мере 23 жителя Умани, в том числе шесть детей. Кобылаш ответственен за плотные бомбардировки густонаселенных районов Мариуполя и другие массированные атаки российской авиации.

5 марта 2024 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Сергея Кобылаша .