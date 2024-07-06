Генералу РФ Кобылашу объявили подозрение за ракетный обстрел Одессы

Одесские правоохранители объявили новое подозрение российскому генерал-лейтенанту Сергею Кобылашу - командующему дальней авиацией Военно-воздушных сил РФ.
Главные тезисы
- Генерал-лейтенант Сергей Кобылаш стал объектом нового обвинения со стороны украинских правоохранителей в организации ракетного удара по Одессе с использованием ракет Х-101.
- 23 апреля 2022 года российские войска, по предполагаемому приказу Кобылаша, запустили ракеты по Одессе, в результате чего погибли восемь человек, включая детей и беременную женщину.
- Сергей Кобылаш также обвиняется в других подобных преступлениях, включая обстрел Умани и бомбардировки городов в Сирии и Грузии.
- По данному обвинению генералу грозит пожизненное заключение, а в марте 2024 года Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.
Что известно о новом подозрении российскому генералу
По данным следствия, именно по приказу Кобылаша российские войска 23 апреля 2022 г. ударили по Одессе крылатыми ракетами Х-101.
Одна из ракет попала в 16-этажное здание в Киевском районе Одессы. Тогда погибли восемь человек, среди них маленькая девочка, ее мать и бабушка, а также беременная женщина. Еще 11 горожан пострадали.
Другая крылатая ракета попала по кладбищу — тогда ранило одну женщину, а также пострадали захоронения.
Кобылашу объявили подозрение в отдании приказа, направленного на нарушение законов и обычаев войны. Ему грозит пожизненное заключение.
До полномасштабного вторжения России в Украину Кобылаш командовал бомбардировкой городов в Сирии и Грузии. За это он получил генеральское звание и звезду Героя России.
Не первое подозрение российскому генералу Кобылашу
В ноябре 2023 года украинские правоохранители сообщили о подозрении Кобылашу в обстреле Умани в Черкасской области 28 апреля 2023 года.
Тогда погибли по меньшей мере 23 жителя Умани, в том числе шесть детей. Кобылаш ответственен за плотные бомбардировки густонаселенных районов Мариуполя и другие массированные атаки российской авиации.
5 марта 2024 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Сергея Кобылаша .
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