Почему Россия уменьшила использование "Калибров" во время обстрелов Украины — объяснение ВМС

После побега из Севастополя в Новороссийск "сверхдержава" полгода не могла заряжать там ракеты. Научилась это делать по крайней мере для подлодок. Пока проверяем, способны ли они загружать крылатые ракеты на надводные корабли. Почему же не применяли массово, сказать сложно. Их военно-промышленный комплекс поставлял "Калибры" в том же объеме, что и раньше не слишком большом, но и не очень маленьком. Хотя с другой стороны, в условиях санкционного давления, с каждым разом строить ракеты им труднее и труднее. Ибо комплектующих иностранного производства в каждом изделии несколько десятков. Достать их — это своеобразный квест, — заметил военный.