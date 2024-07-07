Почему Россия уменьшила использование "Калибров" во время обстрелов Украины — объяснение ВМС

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что вражеские "Калибры" представляют некоторую опасность для Украины. По его словам, в настоящее время в Азово-Черноморском регионе враг расположил восемь единиц ракетных кораблей, однако их эффективность не слишком высока.
Главные тезисы
- Россия уменьшила использование ракет "Калибр" в обстрелах Украины из-за ограниченной эффективности и сложности производства в условиях санкционного давления.
- Украинская сторона активно применяет собственные ракеты "Нептун" для поражения вражеских кораблей в Азовском море.
- Российские корабли могут быть переброшены из Азовского моря в другие районы из-за сети речных путей с другими морями.
- Украинские военные готовятся к возможным комбинированным атакам с использованием "Калибров" и развертывают системы противовоздушной обороны для защиты.
Почему оккупанты почти не используют "Калибры" во время массированных атак
Известно, что россияне очень давно массированно не использовали "Калибры" для атак по Украине, по мнению спикера ВМС, это связано с введением санкций, из-за чего России с каждым разом становится производить эти ракеты все сложнее.
Чем Украина может бить по кораблям РФ в Азовском море
Катков добавил, что на таких расстояниях Украина способна поражать целые ракетами собственного производства "Нептун"
Также он напомнил, что Азовское море соединено сетью рек с Каспийским и Балтийским морями, поэтому некоторые российские корабли можно опрокинуть туда.
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