Почему Россия уменьшила использование "Калибров" во время обстрелов Украины — объяснение ВМС
Категория
Украина
Дата публикации

Почему Россия уменьшила использование "Калибров" во время обстрелов Украины — объяснение ВМС

Почему Россия уменьшила использование "Калибров" во время обстрелов Украины
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Источник:  24 канал

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что вражеские "Калибры" представляют некоторую опасность для Украины. По его словам, в настоящее время в Азово-Черноморском регионе враг расположил восемь единиц ракетных кораблей, однако их эффективность не слишком высока.

Главные тезисы

  • Россия уменьшила использование ракет "Калибр" в обстрелах Украины из-за ограниченной эффективности и сложности производства в условиях санкционного давления.
  • Украинская сторона активно применяет собственные ракеты "Нептун" для поражения вражеских кораблей в Азовском море.
  • Российские корабли могут быть переброшены из Азовского моря в другие районы из-за сети речных путей с другими морями.
  • Украинские военные готовятся к возможным комбинированным атакам с использованием "Калибров" и развертывают системы противовоздушной обороны для защиты.

Почему оккупанты почти не используют "Калибры" во время массированных атак

Давно не запускали больше четырех ракет за залп. Да и эти "Калибры" наши силы ПВО уничтожают практически все. Как видим, их сейчас используют при комбинированных атаках для того, чтобы перегрузить систему противовоздушной обороны. Поэтому Черноморский флот сейчас практически выполняет задачи по охране своих пунктов базирования, — объяснил Плетенчук.

Известно, что россияне очень давно массированно не использовали "Калибры" для атак по Украине, по мнению спикера ВМС, это связано с введением санкций, из-за чего России с каждым разом становится производить эти ракеты все сложнее.

После побега из Севастополя в Новороссийск "сверхдержава" полгода не могла заряжать там ракеты. Научилась это делать по крайней мере для подлодок. Пока проверяем, способны ли они загружать крылатые ракеты на надводные корабли. Почему же не применяли массово, сказать сложно. Их военно-промышленный комплекс поставлял "Калибры" в том же объеме, что и раньше не слишком большом, но и не очень маленьком. Хотя с другой стороны, в условиях санкционного давления, с каждым разом строить ракеты им труднее и труднее. Ибо комплектующих иностранного производства в каждом изделии несколько десятков. Достать их — это своеобразный квест, — заметил военный.

Чем Украина может бить по кораблям РФ в Азовском море

Катков добавил, что на таких расстояниях Украина способна поражать целые ракетами собственного производства "Нептун"

Мне кажется, что нет ничего невозможного. Но, опять же, они совершили пуски, а они будут заряжаться. Я не уверен, что в Азовском море есть инфраструктура для подзарядки ракет, — отмечает аналитик.

Также он напомнил, что Азовское море соединено сетью рек с Каспийским и Балтийским морями, поэтому некоторые российские корабли можно опрокинуть туда.

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