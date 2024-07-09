Массированный ракетный удар РФ по Украине. Байден выступил с громким обещанием

Американский лидер Джо Байден заявил, что в ближайшие дни проведет встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а также совместно с партнерами объявит о "новых мерах по усилению противовоздушной обороны Украины".

Байден планирует усилить защиту Украины

Глава Белого дома обращает внимание международного сообщества на то, что российские ракетные удары, которые 8 июля убили десятки украинских гражданских лиц и нанесли ущерб крупнейшей детской больнице Киева, никогда не дадут миру забыть о жестокости страны-агрессорки РФ.

По его словам, очень важно, чтобы союзники не игнорировали преступления России и делали все возможное для усиления защиты Украины.

На этом фоне Джо Байден официально анонсировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, во время которой американский лидер в очередной раз заявит о непреклонной поддержке Украины.

Вместе с нашими союзниками мы объявим о новых мерах по усилению противовоздушной обороны Украины, чтобы помочь защитить их города и гражданское население от российских ударов. Соединенные Штаты стоят с народом Украины. Джо Байден Президент США

Массированный ракетный удар РФ по Украине 8 июля — что важно знать

8 июля Россия атаковала ракетами Киевскую область, в том числе столицу, а также Днепропетровщину, в том числе — Кривой Рог.

Кроме того, враг попал в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". Один из корпусов был разрушен, другие — повреждены. Сейчас там продолжаются поисково-спасательные работы.

Россия повредила около 100 гражданских объектов, среди них жилые дома, бизнес-центр и два медучреждения.

Власти заявляют о более 170 раненых. По состоянию на данный момент известно о 37 погибших, среди них трое детей.