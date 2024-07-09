Массированный ракетный удар РФ по Украине. Байден выступил с громким обещанием

Американский лидер Джо Байден заявил, что в ближайшие дни проведет встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а также совместно с партнерами объявит о "новых мерах по усилению противовоздушной обороны Украины".
Главные тезисы
- Президент США Джо Байден объявил о намерении усилить защиту Украины после массированного ракетного удара РФ 8 июля.
- Россия атаковала ракетами Киевскую область, Днепропетровщину и повредила около 100 гражданских объектов, погибли десятки человек.
- Байден намерен провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и объявить новые меры по усилению противовоздушной обороны Украины вместе с партнерами.
Байден планирует усилить защиту Украины
Глава Белого дома обращает внимание международного сообщества на то, что российские ракетные удары, которые 8 июля убили десятки украинских гражданских лиц и нанесли ущерб крупнейшей детской больнице Киева, никогда не дадут миру забыть о жестокости страны-агрессорки РФ.
По его словам, очень важно, чтобы союзники не игнорировали преступления России и делали все возможное для усиления защиты Украины.
На этом фоне Джо Байден официально анонсировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, во время которой американский лидер в очередной раз заявит о непреклонной поддержке Украины.
Массированный ракетный удар РФ по Украине 8 июля — что важно знать
8 июля Россия атаковала ракетами Киевскую область, в том числе столицу, а также Днепропетровщину, в том числе — Кривой Рог.
Кроме того, враг попал в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". Один из корпусов был разрушен, другие — повреждены. Сейчас там продолжаются поисково-спасательные работы.
Россия повредила около 100 гражданских объектов, среди них жилые дома, бизнес-центр и два медучреждения.
Власти заявляют о более 170 раненых. По состоянию на данный момент известно о 37 погибших, среди них трое детей.
Городские власти Киева объявили 9 июля Днем траура в столице в связи с террористической атакой России на гражданские объекты.
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