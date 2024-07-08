"Генштаб в детской больнице". Российские пропагандисты признали, что удар по Охматдету был спланирован

Российская пропаганда цинично начала распространять фейки о том, что якобы рядом с крупнейшей детской больницей страны “Охматдет” проходило совещание Генштаба. Этим псевдожурналисты РФ разоблачили ужасную правду: террористический ракетный удар по медучреждению в центре Киева был спланирован заранее, специально по украинским детям.
Главные тезисы
- Российская пропаганда распространяет фейки о совещании Генштаба рядом с детской больницей Охматдет, чтобы скрыть спланированный ракетный удар.
- Минобороны России цинично лжет об обстреле Украины, отрицая ракетный удар по гражданским объектам.
- Российские пропагандисты нагло сочиняют истории, пытаясь оправдать агрессию и террор против украинского народа.
- Ракетный удар РФ по детской больнице Охматдет стал частью полномасштабной войны России против Украины, унесшей множество жизней среди гражданского населения.
- Попытки российской пропаганды перекрутить факты не имеют оснований, поскольку показания и видеодоказательства подтверждают грязные действия российской армии в виде ракетного удара по детской больнице.
Россияне придумали фейк о "Генштабе в детской больнице"
Российский пропагандист Сергей Марков сразу после теракта РФ начал "разгонять" методичку о якобы "совещании Генштаба, которое проходило в здании рядом с "Охматдетом". Марков обвиняет ВСУ, что "прикрываться гражданским населением это обычная тактика ИГИЛ и украинского бендеровского режима".
После сотен тысяч погибших гражданских украинцев в полномасштабной войне России против Украины у российского пропагандиста снова в повестке дня та же ложь:
Министерство обороны России лжет о ракетном ударе по Украине
В Москве заявили, что нанесли ракетный удар по городам Украины якобы в ответ на украинские обстрелы объектов энергетики России.
Об этом сообщает российское военное министерство.
Также в Минобороны страны-агрессорки заявили, что сообщения ВСУ об "преднамеренном ракетном ударе России по гражданским объектам совершенно не соответствуют действительности".
Многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений в результате падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.
Российские пропагандисты нагло лгут. Ведь в Сети уже есть видео, где ракета РФ прямо попадает в цель — детскую больницу "Охматдет".
Украинский аналитик Александр Коваленко прокомментировал ложь россиян.
Россияне не стесняются открыто говорить то, что они умышленно наносят удары по гражданским объектам, которые находятся под защитой Женевской конвенции! Но разве это происходит в первый раз за третий год войны? Вспомните роддом в Мариуполе. Вспомните драмтеатр в Мариуполе с огромной надписью «ДЕТИ!» Вспомните десятки, сотни, тысячи, десятки тысяч других гражданских объектов, стиравшихся оккупантами с лица земли.
Ракетный удар РФ по Украине 8 июля
8 июля Россия нанесла несколько ракетных ударов по Украине. Самым мощным был удар около 9:40.
Были использованы 38 ракет разных типов, 30 из которых сбила украинская ПВО.
В частности, Россия нанесла удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве, в результате чего погибли два человека. Под завалами могут находиться люди.
По состоянию на 15:00 известно о:
11 погибших и 62 раненых в Днепропетровской области;
17 погибших и 48 раненых в Киеве;
2 погибших в Киевской области.
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