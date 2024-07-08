"Генштаб в детской больнице". Российские пропагандисты признали, что удар по Охматдету был спланирован

Российская пропаганда цинично начала распространять фейки о том, что якобы рядом с крупнейшей детской больницей страны “Охматдет” проходило совещание Генштаба. Этим псевдожурналисты РФ разоблачили ужасную правду: террористический ракетный удар по медучреждению в центре Киева был спланирован заранее, специально по украинским детям.

Россияне придумали фейк о "Генштабе в детской больнице"

Российский пропагандист Сергей Марков сразу после теракта РФ начал "разгонять" методичку о якобы "совещании Генштаба, которое проходило в здании рядом с "Охматдетом". Марков обвиняет ВСУ, что "прикрываться гражданским населением это обычная тактика ИГИЛ и украинского бендеровского режима".

После сотен тысяч погибших гражданских украинцев в полномасштабной войне России против Украины у российского пропагандиста снова в повестке дня та же ложь:

Армия России не бьет по гражданским, потому что пришла в Украину освободить народ от фашистского режима. Этим и пытаются воспользоваться генералы ВСУ. Они это знают, — истерически доказывает пропагандист. Поделиться

Российский пропагандист Марков о "Генштабе в детской больнице"

Министерство обороны России лжет о ракетном ударе по Украине

В Москве заявили, что нанесли ракетный удар по городам Украины якобы в ответ на украинские обстрелы объектов энергетики России.

Об этом сообщает российское военное министерство.

Минобороны России цинично лжет об обстреле Украины 8 июля

Утром в ответ на попытки нанесения ущерба объектам российской энергетики и экономики нанесен групповой удар по объектам военной промышленности Украины и авиационных баз ВСУ, цель удара достигнута. Поделиться

Также в Минобороны страны-агрессорки заявили, что сообщения ВСУ об "преднамеренном ракетном ударе России по гражданским объектам совершенно не соответствуют действительности".

Многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений в результате падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.

Российские пропагандисты нагло лгут. Ведь в Сети уже есть видео, где ракета РФ прямо попадает в цель — детскую больницу "Охматдет".

Украинский аналитик Александр Коваленко прокомментировал ложь россиян.

Россияне не стесняются открыто говорить то, что они умышленно наносят удары по гражданским объектам, которые находятся под защитой Женевской конвенции! Но разве это происходит в первый раз за третий год войны? Вспомните роддом в Мариуполе. Вспомните драмтеатр в Мариуполе с огромной надписью «ДЕТИ!» Вспомните десятки, сотни, тысячи, десятки тысяч других гражданских объектов, стиравшихся оккупантами с лица земли.

Ракетный удар РФ по Украине 8 июля

8 июля Россия нанесла несколько ракетных ударов по Украине. Самым мощным был удар около 9:40.

Были использованы 38 ракет разных типов, 30 из которых сбила украинская ПВО.

В частности, Россия нанесла удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве, в результате чего погибли два человека. Под завалами могут находиться люди.

По состоянию на 15:00 известно о: