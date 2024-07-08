«Генштаб у дитячій лікарні». Російські пропагандисти визнали, що удар по Охматдиту було сплановано

Російська пропаганда цинічно почала розповсюджувати фейки про те, що нібито поряд з найбільшою дитячою лікарнею країни “Охматдит” проходила нарада Генштабу. Цим самим псевдожурналісти РФ викрили жахливу правду: терористичний ракетний удар по медзакладу в центрі Києва було сплановано заздалегідь, спеціально по українских дітях.

Росіяни придумали фейк про “Генштаб у дитячій лікарні”

Російський пропагандист Сергій Марков одразу після теракту РФ почав “розганяти” методичку про буцімто “нараду Генштабу, яка проходила у будівлі поряд з “Охматдитом”. Марков звинувачує ЗСУ, що “прикриватися громадянським населенням це звичайна тактика ІДІЛ та українського бендерівського режиму”.

Після сотень тисяч загиблих цивільних українців у повномасштабній війні Росії проти України у російського пропагандиста знову на порядку денному та ж сама брехня:

Армія Росії не б'є по цивільних, бо прийшла в Україну звільнити народ від фашистського режиму. Цим і намагаються скористатися генерали ЗСУ. Вони це знають, — істерично доводить пропагандист. Поширити

Російський пропагандист Марков про “Генштаб у дитячій лікарні”

Міністерство оборони Росії бреше про ракетний удар по Україні

У Москві заявили, що завдали ракетного удару по містах України нібито у відповідь на український обстріл об'єктів енергетики Росії.

Про це повідомляє російське військове міністерство.

Міноборони Росії цинічно бреше про обстріл України 8 липня

Вранці у відповідь на спроби завдання збитків об'єктам російської енергетики та економіки завдано групового удару по об'єктах військової промисловості України та авіаційних баз ЗСУ, мети удару досягнуто. Поширити

Також у Міноборони країни-агресорки заявили, що повідомлення ЗСУ про “навмисний ракетний удар Росії по цивільних об'єктах абсолютно не відповідають дійсності”.

Численні опубліковані фото та відеокадри з Києва однозначно підтверджують факт руйнувань внаслідок падіння української ракети ППО, запущеної із зенітного ракетного комплексу у межах міста.

Російські пропагандисти нахабно брешуть. Адже у Мережі вже є відео, де ракета РФ прямо потрапляє у ціль — дитячу лікарню “Охматдит”.

Український аналітик Олександр Коваленко прокоментував брехню росіян.

Росіяни не соромляться говорити відкрито те, що вони навмисне завдають ударів по цивільних об'єктах, які знаходяться під захистом Женевської конвенції! Але хіба це відбувається вперше за третій рік війни? Згадайте пологовий будинок у Маріуполі. Згадайте драмтеатр у Маріуполі з величезним написом «ДІТИ!» Згадайте десятки, сотні, тисячі, десятки тисяч інших цивільних об'єктів, які стиралися окупантами з лиця землі.

Ракетний удар РФ по Україні 8 липня

8 липня Росія завдала кілька ракетних ударів по Україні. Найпотужнішим був удар близько 9:40.

Було використано 38 ракет різних типів, 30 з яких збила українська ППО.

Зокрема, Росія завдала удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, внаслідок чого загинули двоє людей. Під завалами можуть бути люди.

Станом на 15:00 відомо про: