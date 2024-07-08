СБУ квалифицировала удар РФ по Национальной детской специализированной больнице «Охматдет» как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство.
Главные тезисы
- СБУ квалифицировала удар РФ по больнице «Охматдет» как военное преступление и приступила к уголовному производству.
- Российские оккупанты применили стратегическую крылатую ракету Х-101 для поражения медицинского учреждения.
- Число пострадавших от вражеских ракетных атак на Украину возросло до 16 человек, из них 3 детей.
- Последствия ракетных атак армии РФ по Украине: гибель 21 человека и 68 раненых, в том числе инциденты в Кривом Роге и Днепропетровской области.
- СБУ и Нацполиция проводят расследование преступных действий российских оккупантов и принимают меры по недопущению подобных трагедий в будущем.
Следователи СБУ установили, что РФ ударила по «Охматдету» ракетой Х-101
По предварительным данным следователей Службы безопасности, для огневого поражения медучреждения оккупанты применили стратегическую крылатую ракету Х-101.
На месте трагедии уже найдены соответствующие доказательства: в частности, обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты.
В настоящее время количество пострадавших увеличилось до 16 человек, из них трое детей.
Следственно-оперативная группа СБУ вместе с Национальной полицией и другими соответствующими службами продолжают работу на месте трагедии.
В рамках уголовного производства, начатого Службой безопасности ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством), продолжается расследование.
Что известно о последствиях ракетных атак армии по Украине
По информации Нацполиции, в результате серии коварных ракетных атак преступной армии РФ по Украине погиб 21 человек и 68 получили ранения.
В Кривом Роге в результате вражеской ракетной атаки погибли десять человек и 42 человека получили ранения.
Два человека получили ранения в результате повреждения многоквартирного дома в Днепропетровской области.
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