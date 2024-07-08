СБУ квалифицировала удар РФ по Национальной детской специализированной больнице «Охматдет» как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство.

Следователи СБУ установили, что РФ ударила по «Охматдету» ракетой Х-101

По предварительным данным следователей Службы безопасности, для огневого поражения медучреждения оккупанты применили стратегическую крылатую ракету Х-101.

На месте трагедии уже найдены соответствующие доказательства: в частности, обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты.

Служба безопасности сделает все возможное, чтобы враг почувствовал максимальное возмездие за каждое свое военное преступление, в том числе и за сегодняшний удар по Украине. Это возмездие будет и по закону, и по морали. Государство-террорист — это не абстрактное понятие. Есть конкретные имена убийц. И их ничто не спасет от правосудия, — отметил Глава СБУ Василий Малюк. Поделиться

В настоящее время количество пострадавших увеличилось до 16 человек, из них трое детей.

Следственно-оперативная группа СБУ вместе с Национальной полицией и другими соответствующими службами продолжают работу на месте трагедии.

В рамках уголовного производства, начатого Службой безопасности ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством), продолжается расследование.

Что известно о последствиях ракетных атак армии по Украине

По информации Нацполиции, в результате серии коварных ракетных атак преступной армии РФ по Украине погиб 21 человек и 68 получили ранения.

В Кривом Роге в результате вражеской ракетной атаки погибли десять человек и 42 человека получили ранения.

Два человека получили ранения в результате повреждения многоквартирного дома в Днепропетровской области.