РФ ударила по “Охматдиту” ракетою Х-101
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ ударила по “Охматдиту” ракетою Х-101

СБУ
РФ ударила по “Охматдиту” ракетою Х-101
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СБУ кваліфікувала удар РФ по Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» як воєнний злочин і відкрила за даним фактом кримінальне провадження.

Головні тези:

  • СБУ кваліфікувала удар РФ по лікарні «Охматдит» як воєнний злочин та розпочала кримінальне провадження.
  • Російські окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101 для ураження медичного закладу.
  • Кількість потерпілих від ворожих ракетних атак на Україну зросла до 16 осіб, з них 3 дітей.
  • Наслідки ракетних атак армії РФ по Україні: загибель 21 людини та 68 поранених, серед них інциденти у Кривому Розі та Дніпропетровській області.
  • СБУ та Нацполіція проводять розслідування злочинних дій російських окупантів та вживають заходів для недопущення подібних трагедій у майбутньому.

Слідчі СБУ встановили, що РФ ударила по «Охматдиту» ракетою Х-101

За попередніми даними слідчих Служби безпеки, для вогневого ураження медустанови окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101.

На місці трагедії уже знайдено відповідні докази: зокрема уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером та частина руля цієї ж ракети.

Служба безпеки зробить все можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин, зокрема і за сьогоднішній удар по Україні. Ця відплата буде і за законом, і за мораллю. Держава-терорист — це не абстрактне поняття. Є конкретні імена вбивць. І їх ніщо не врятує від правосуддя, — зазначив Голова СБУ Василь Малюк.

Наразі кількість потерпілих збільшилася до 16 осіб, із них — троє дітей.

Слідчо-оперативна група СБУ разом з Національною поліцією та іншими відповідними службами продовжують роботу на місці трагедії.

У межах кримінального провадження, розпочатого Службою безпеки ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством), триває розслідування.

Що відомо про наслідки ракетних атак армії по Україні

За інформацією Нацполіції, внаслідок серії підступних ракетних атак злочинної армії РФ по Україні загинула 21 людина і 68 осіб отримали поранення.

У Кривому Розі внаслідок ворожої ракетної атаки загинуло десятеро людей і 42 особи отримали поранення.

Двоє людей отримали поранення внаслідок пошкодження багатоквартирного будинку у Дніпропетровській області.

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