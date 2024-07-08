СБУ кваліфікувала удар РФ по Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» як воєнний злочин і відкрила за даним фактом кримінальне провадження.
Головні тези:
- СБУ кваліфікувала удар РФ по лікарні «Охматдит» як воєнний злочин та розпочала кримінальне провадження.
- Російські окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101 для ураження медичного закладу.
- Кількість потерпілих від ворожих ракетних атак на Україну зросла до 16 осіб, з них 3 дітей.
- Наслідки ракетних атак армії РФ по Україні: загибель 21 людини та 68 поранених, серед них інциденти у Кривому Розі та Дніпропетровській області.
- СБУ та Нацполіція проводять розслідування злочинних дій російських окупантів та вживають заходів для недопущення подібних трагедій у майбутньому.
Слідчі СБУ встановили, що РФ ударила по «Охматдиту» ракетою Х-101
За попередніми даними слідчих Служби безпеки, для вогневого ураження медустанови окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101.
На місці трагедії уже знайдено відповідні докази: зокрема уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером та частина руля цієї ж ракети.
Наразі кількість потерпілих збільшилася до 16 осіб, із них — троє дітей.
Слідчо-оперативна група СБУ разом з Національною поліцією та іншими відповідними службами продовжують роботу на місці трагедії.
У межах кримінального провадження, розпочатого Службою безпеки ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством), триває розслідування.
Що відомо про наслідки ракетних атак армії по Україні
За інформацією Нацполіції, внаслідок серії підступних ракетних атак злочинної армії РФ по Україні загинула 21 людина і 68 осіб отримали поранення.
У Кривому Розі внаслідок ворожої ракетної атаки загинуло десятеро людей і 42 особи отримали поранення.
Двоє людей отримали поранення внаслідок пошкодження багатоквартирного будинку у Дніпропетровській області.
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