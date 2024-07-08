РФ ударила по “Охматдиту” ракетою Х-101

Служба безпеки зробить все можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин, зокрема і за сьогоднішній удар по Україні. Ця відплата буде і за законом, і за мораллю. Держава-терорист — це не абстрактне поняття. Є конкретні імена вбивць. І їх ніщо не врятує від правосуддя, — зазначив Голова СБУ Василь Малюк.