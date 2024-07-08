Удар РФ по "Охматдету" в Киеве. Минздрав озвучил подробные последствия атаки

Российские оккупанты утром 8 июля ударили ракетой по детской больнице "Охматдет" в Киеве, из-за чего там погибли два человека и более 50 пострадали.
Главные тезисы
- Российские войска массированно атаковали Украину ракетами 8 июля, использовав бомбардировщики и ракетоносцы. В результате атаки погибли 33 человека, многие пострадали.
- СБУ установила, что Россия нанесла удар по “Охматдету” ракетой Х-101. Также пострадали другие города, такие как Кривой Рог, Днепр и Покровск.
- Российская ракетная атака на детскую больницу вызвала разрушения не только зданий больницы, но и уничтожение онкогематологической лаборатории, повредив лечебные учреждения.
В результате российской атаки по "Охматдету" полностью разрушен целый корпус
Как сообщили в Минздраве, среди погибших — врач и родственник одного из пациентов медицинского учреждения, а среди раненых — семеро детей, четверо из них госпитализированы.
Во время ракетной атаки в «Охматдете» находились более 600 пациентов и, по меньшей мере, столько же работников больницы. Пациентов продолжают эвакуировать.
Корпус токсикологии с отделением хронических и острых интоксикаций «Охматдета» полностью разрушен. В старом хирургическом корпусе выбиты почти все окна, повреждены два хирургических и два соматических отделения, отделение интенсивной терапии и операционный блок.
В новом корпусе повреждены 12 отделений, из них восемь хирургических, пять онкологических, две реанимации, операционный блок, отделение радиологии и лучевой терапии.
Также Россия уничтожила часть единственной в стране онкогематологической лаборатории.
Россия массированно атаковала Украину 8 июля
8 июля российские войска массированно атаковали Украину ракетами. Для атаки россияне задействовали по меньшей мере 6 бортов бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 (носители ракет Х-101) и два борта МиГ-31К, запустившие ракеты «Кинжал».
Противовоздушной обороне удалось уничтожить 30 вражеских ракет.
Всего в Украине в результате вражеской атаки погибли 33 человека, еще 140 — пострадали.
СБУ установила, что Россия ударила по детской больнице "Охматдет" в Киеве ракетой Х-101.
Также стало известно, что в результате российского массированного обстрела Киева 8 июля три трансформаторных подстанции ДТЭК были разрушены или повреждены, также повреждены электросети.
Под ударами оказались Кривой Рог и Днепр. В Кривом Роге не менее 10 погибших и более 30 пострадавших, в Днепре — один погибший и 12 пострадавших.
В Покровске Донецкой области от ракетной атаки погибли три человека. Там есть попадание в предприятие — именно на его территории погибли мужчины.
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