В Украине ищут новое помещение для разрушенного от атаки РФ "Охматдета"

В результате российского удара по Киеву 8 июля было разрушено здание одной из самых больших детских больниц "Охматдет". В настоящее время идет поиск новой локации для медиков и пациентов.
Главные тезисы
- Детская больница “Охматдет” в Киеве была разрушена в результате российской атаки и требуется поиск нового помещения.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о намерении рассмотреть последствия атаки на заседании Кабинета министров.
- СБУ установила, что Россия нанесла удар по детской больнице “Охматдет” ракетой Х-101, что подтверждается видеозаписями.
- Российская пропаганда распространяет ложные информации, но факты свидетельствуют о циничном нарушении международного права со стороны РФ.
"Охматдет" нуждается в новом помещении после атаки РФ
Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, последствия этой атаки будут рассмотрены на ближайшем заседании Кабинета министров.
В настоящее время ряд министерств будут прорабатывать вопросы выделения средств для восстановления медицинских учреждений и помощи пострадавшим.
Также президент Владимир Зеленский поручил найти и рассмотреть новые локации для переезда работников и пациентов "Охматдета".
Россия атаковала ракетой детскую больницу "Охматдет"
8 июля Россия нанесла ракетные удары по Киеву. Под первый обстрел попала детская больница "Охматдет". Сейчас там идет разбор завалов и поиски людей, которые могут быть под ними.
Сейчас известно, что там двое погибших, оба — взрослые, в частности, погиб один врач. Еще 10 человек пострадали. Удалось спасти четыре человека, из них три ребенка.
Всего в Украине в результате вражеской атаки погиб 31 человек, еще 125 пострадали.
СБУ установила, что Россия ударила по детской больнице «Охматдет» в Киеве ракетой Х-101 .
Российская пропаганда цинично начала распространять фейки о том, что якобы рядом с крупнейшей детской больницей страны "Охматдет" проходило совещание Генштаба.
Однако российские пропагандисты нагло лгут. Ведь в Сети уже есть видео, где ракета РФ прямо попадает в цель — детскую больницу "Охматдет".
Украинский аналитик Александр Коваленко прокомментировал ложь россиян.
Россияне не стесняются открыто говорить то, что они умышленно наносят удары по гражданским объектам, которые находятся под защитой Женевской конвенции! Но разве это происходит в первый раз за третий год войны? Вспомните роддом в Мариуполе. Вспомните драмтеатр в Мариуполе с огромной надписью «ДЕТИ!» Вспомните десятки, сотни, тысячи, десятки тысяч других гражданских объектов, стиравшихся оккупантами с лица земли.
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