В Украине ищут новое помещение для разрушенного от атаки РФ "Охматдета"

В результате российского удара по Киеву 8 июля было разрушено здание одной из самых больших детских больниц "Охматдет". В настоящее время идет поиск новой локации для медиков и пациентов.

"Охматдет" нуждается в новом помещении после атаки РФ

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, последствия этой атаки будут рассмотрены на ближайшем заседании Кабинета министров.

В настоящее время ряд министерств будут прорабатывать вопросы выделения средств для восстановления медицинских учреждений и помощи пострадавшим.

Также президент Владимир Зеленский поручил найти и рассмотреть новые локации для переезда работников и пациентов "Охматдета".

Весь день идет разбор завалов. На месте работают спасатели. Всем пострадавшим оказывается помощь. По предварительным данным, в результате этой атаки по всей Украине погибли более 30 человек, более сотни пострадавших, — написал Денис Шмигаль. Поделиться

Россия атаковала ракетой детскую больницу "Охматдет"

8 июля Россия нанесла ракетные удары по Киеву. Под первый обстрел попала детская больница "Охматдет". Сейчас там идет разбор завалов и поиски людей, которые могут быть под ними.

Сейчас известно, что там двое погибших, оба — взрослые, в частности, погиб один врач. Еще 10 человек пострадали. Удалось спасти четыре человека, из них три ребенка.

Всего в Украине в результате вражеской атаки погиб 31 человек, еще 125 пострадали.

СБУ установила, что Россия ударила по детской больнице «Охматдет» в Киеве ракетой Х-101 .

Российская пропаганда цинично начала распространять фейки о том, что якобы рядом с крупнейшей детской больницей страны "Охматдет" проходило совещание Генштаба.

Однако российские пропагандисты нагло лгут. Ведь в Сети уже есть видео, где ракета РФ прямо попадает в цель — детскую больницу "Охматдет".

Украинский аналитик Александр Коваленко прокомментировал ложь россиян.