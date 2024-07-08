В Україні шукають нове приміщення для зруйнованого від атаки РФ "Охматдиту"

В результаті російського удару по Києву 8 липня була зруйнована будівля однієї з найбільших дитячих лікарень "Охматдит". Наразі триває пошук нової локації для медиків та пацієнтів.

"Охматдит" потребує нового приміщення після атаки РФ

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, наслідки цієї атаки буде розглянуто на найближчому засіданні Кабінету міністрів.

Наразі низка міністерств будуть опрацьовувати питання щодо виділення коштів для відновлення медичних закладів і допомоги постраждалим.

Також президент Володимир Зеленський доручив знайти та розглянути нові локації для переїзду працівників і пацієнтів "Охматдиту".

Весь день триває розбір завалів. На місці працюють рятувальники. Всім постраждалим надається допомога. За попередніми даними, внаслідок цієї атаки по всій Україні загинуло понад 30 людей, більше сотні постраждалих, — написав Денис Шмигаль. Поширити

Росія атакувала ракетою дитячу лікарню "Охматдит"

8 липня Росія завдала ракетних ударів по Києву. Під перший обстріл потрапила дитяча лікарня "Охматдит". Наразі там триває розбір завалів та пошуки людей, які можуть бути під ними.

Наразі відомо, що там є двоє загиблих, обоє — дорослі, зокрема, загинула одна лікарка. Ще 10 людей постраждали. Вдалося врятувати чотири людини, з них три дитини.

Загалом в Україні внаслідок ворожої атаки загинула 31 людина, ще 125 — постраждали.

СБУ встановила, що Росія вдарила по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві ракетою Х-101.

Натомість російська пропаганда цинічно почала розповсюджувати фейки про те, що нібито поряд з найбільшою дитячою лікарнею країни “Охматдит” проходила нарада Генштабу.

Проте російські пропагандисти нахабно брешуть. Адже у Мережі вже є відео, де ракета РФ прямо потрапляє у ціль — дитячу лікарню “Охматдит”.

Український аналітик Олександр Коваленко прокоментував брехню росіян.