В Україні шукають нове приміщення для зруйнованого від атаки РФ "Охматдиту"

В результаті російського удару по Києву 8 липня була зруйнована будівля однієї з найбільших дитячих лікарень "Охматдит". Наразі триває пошук нової локації для медиків та пацієнтів.
Головні тези:
- Уряд України активно працює над знаходженням нової локації для переїзду працівників та пацієнтів “Охматдиту”.
- Президент Володимир Зеленський доручив знайти та розглянути нові локації для переїзду “Охматдиту”, де триває розбір завалів на місці та надання допомоги постраждалим.
- Російська пропаганда спробує розповсюджувати фейки, але вже є докази ракетного удару по дитячій лікарні “Охматдит”, що є порушенням міжнародного права.
"Охматдит" потребує нового приміщення після атаки РФ
Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, наслідки цієї атаки буде розглянуто на найближчому засіданні Кабінету міністрів.
Наразі низка міністерств будуть опрацьовувати питання щодо виділення коштів для відновлення медичних закладів і допомоги постраждалим.
Також президент Володимир Зеленський доручив знайти та розглянути нові локації для переїзду працівників і пацієнтів "Охматдиту".
Росія атакувала ракетою дитячу лікарню "Охматдит"
8 липня Росія завдала ракетних ударів по Києву. Під перший обстріл потрапила дитяча лікарня "Охматдит". Наразі там триває розбір завалів та пошуки людей, які можуть бути під ними.
Наразі відомо, що там є двоє загиблих, обоє — дорослі, зокрема, загинула одна лікарка. Ще 10 людей постраждали. Вдалося врятувати чотири людини, з них три дитини.
Загалом в Україні внаслідок ворожої атаки загинула 31 людина, ще 125 — постраждали.
СБУ встановила, що Росія вдарила по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві ракетою Х-101.
Натомість російська пропаганда цинічно почала розповсюджувати фейки про те, що нібито поряд з найбільшою дитячою лікарнею країни “Охматдит” проходила нарада Генштабу.
Проте російські пропагандисти нахабно брешуть. Адже у Мережі вже є відео, де ракета РФ прямо потрапляє у ціль — дитячу лікарню “Охматдит”.
Український аналітик Олександр Коваленко прокоментував брехню росіян.
Росіяни не соромляться говорити відкрито те, що вони навмисне завдають ударів по цивільних об'єктах, які знаходяться під захистом Женевської конвенції! Але хіба це відбувається вперше за третій рік війни? Згадайте пологовий будинок у Маріуполі. Згадайте драмтеатр у Маріуполі з величезним написом «ДІТИ!» Згадайте десятки, сотні, тисячі, десятки тисяч інших цивільних об'єктів, які стиралися окупантами з лиця землі.
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