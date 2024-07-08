Германия примет на лечение украинских детей после атаки РФ по "Охматдету"

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах сообщил, что его страна готова взять на лечение украинских детей после российского удара по больнице "Охматдет" в Киеве.
Главные тезисы
- Последствия атаки РФ на Киев включают погибших и раненых, среди которых есть дети.
- Российская пропаганда пытается искажать факты, но видеозаписи подтверждают целенаправленную атаку на детскую больницу.
- Украинские аналитики осуждают акты военного преступления со стороны России и напоминают о предыдущих случаях целенаправленных ударов по гражданским объектам.
Украинские дети из "Охматдета" смогут лечиться в Германии
Об этом Карл Лаутербах написал в X (Twitter) после разговора с министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко.
По его словам, Германия «примет больных нуждающихся детей в любое время». За ними уедут уже в среду.
Россия атаковала ракетой детскую больницу "Охматдет"
8 июля Россия нанесла ракетные удары по Киеву. Под первый обстрел попала детская больница "Охматдет". Сейчас там идет разбор завалов и поиски людей, которые могут быть под ними.
Сейчас известно, что там двое погибших, оба — взрослые, в частности, погиб один врач. Еще 10 человек пострадали. Удалось спасти четыре человека, из них три ребенка.
Всего в Украине в результате вражеской атаки погибли 33 человека, еще 140 — пострадали.
Всего погибли 33 человека: 22 — город Киев; 11 — Днепропетровская область. Ранены 140 человек: 74 — в столице; 2 — в Киевской области; 64 — Днепропетровской области".
СБУ установила, что Россия ударила по детской больнице "Охматдет" в Киеве ракетой Х-101.
Российская пропаганда цинично начала распространять фейки о том, что якобы рядом с крупнейшей детской больницей страны "Охматдет" проходило совещание Генштаба.
Однако российские пропагандисты нагло лгут. Ведь в Сети уже есть видео, где ракета РФ прямо попадает в цель — детскую больницу "Охматдет".
Украинский аналитик Александр Коваленко прокомментировал ложь россиян.
Россияне не стесняются открыто говорить то, что они умышленно наносят удары по гражданским объектам, которые находятся под защитой Женевской конвенции! Но разве это происходит в первый раз за третий год войны? Вспомните роддом в Мариуполе. Вспомните драмтеатр в Мариуполе с огромной надписью «ДЕТИ!» Вспомните десятки, сотни, тысячи, десятки тысяч других гражданских объектов, стиравшихся оккупантами с лица земли.
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