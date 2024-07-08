Германия примет на лечение украинских детей после атаки РФ по "Охматдету"

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах сообщил, что его страна готова взять на лечение украинских детей после российского удара по больнице "Охматдет" в Киеве.

Украинские дети из "Охматдета" смогут лечиться в Германии

Об этом Карл Лаутербах написал в X (Twitter) после разговора с министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко.

По его словам, Германия «примет больных нуждающихся детей в любое время». За ними уедут уже в среду.

Habe Gesundheitsminister 🇺🇦 Viktor Lyaschko zugesagt, dass wir kranke Kinder in Not jederzeit aufnehmen, der nächste Rettungsflug startet schon am Mittwoch. Putin hat durch gezielten Angriff auf Kinderkrankenhaus erneut gezeigt: er ist ein Kriegsverbrecher https://t.co/jawT4btoUC — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) July 8, 2024

Целенаправленным нападением на детскую больницу Путин в очередной раз показал, что он военный преступник, — добавил немецкий министр Карл Лаутербах. Поделиться

Россия атаковала ракетой детскую больницу "Охматдет"

8 июля Россия нанесла ракетные удары по Киеву. Под первый обстрел попала детская больница "Охматдет". Сейчас там идет разбор завалов и поиски людей, которые могут быть под ними.

Сейчас известно, что там двое погибших, оба — взрослые, в частности, погиб один врач. Еще 10 человек пострадали. Удалось спасти четыре человека, из них три ребенка.

Всего в Украине в результате вражеской атаки погибли 33 человека, еще 140 — пострадали.

Всего погибли 33 человека: 22 — город Киев; 11 — Днепропетровская область. Ранены 140 человек: 74 — в столице; 2 — в Киевской области; 64 — Днепропетровской области".

СБУ установила, что Россия ударила по детской больнице "Охматдет" в Киеве ракетой Х-101.

Российская пропаганда цинично начала распространять фейки о том, что якобы рядом с крупнейшей детской больницей страны "Охматдет" проходило совещание Генштаба.

Однако российские пропагандисты нагло лгут. Ведь в Сети уже есть видео, где ракета РФ прямо попадает в цель — детскую больницу "Охматдет".

Украинский аналитик Александр Коваленко прокомментировал ложь россиян.