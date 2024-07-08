Німеччина прийме на лікування українських дітей після атаки РФ по "Охматдиту"

Міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах повідомив, що його країна готова взяти на лікування українських дітей після російського удару по лікарні “Охматдит” у Києві.
Головні тези:
- Атака на дитячу лікарню стала черговим виявом воєнних злочинів з боку російського режиму, який не дотримує міжнародних стандартів.
- СБУ підтвердила, що російська ракета Х-101 була використана для атаки на “Охматдит” у Києві, хоча пропаганда намагається поширювати фейки щодо обставин події.
- Український аналітик засуджує поведінку російських пропагандистів та наголошує на безжалісності ворожого удару по цивільним об’єктам.
Українські діти з "Охматдиту" зможуть лікуватися в Німеччині
Про це Карл Лаутербах написав у X (Twitter) після розмови з міністром охорони здоровʼя України Віктором Ляшком.
За його словами, Німеччина «прийме хворих дітей, які цього потребують, у будь-який час». За ними виїдуть уже в середу.
Росія атакувала ракетою дитячу лікарню "Охматдит"
8 липня Росія завдала ракетних ударів по Києву. Під перший обстріл потрапила дитяча лікарня "Охматдит". Наразі там триває розбір завалів та пошуки людей, які можуть бути під ними.
Наразі відомо, що там є двоє загиблих, обоє — дорослі, зокрема, загинула одна лікарка. Ще 10 людей постраждали. Вдалося врятувати чотири людини, з них три дитини.
Загалом в Україні внаслідок ворожої атаки загинула 33 людини, ще 140 — постраждали.
Всього загинуло 33 особи: 22 — місто Київ; 11 — Дніпропетровська область. Поранено 140 осіб: 74 — у столиці; 2 — у Київській області; 64 — Дніпропетровській області".
СБУ встановила, що Росія вдарила по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві ракетою Х-101.
Натомість російська пропаганда цинічно почала розповсюджувати фейки про те, що нібито поряд з найбільшою дитячою лікарнею країни “Охматдит” проходила нарада Генштабу.
Проте російські пропагандисти нахабно брешуть. Адже у Мережі вже є відео, де ракета РФ прямо потрапляє у ціль — дитячу лікарню “Охматдит”.
Український аналітик Олександр Коваленко прокоментував брехню росіян.
Росіяни не соромляться говорити відкрито те, що вони навмисне завдають ударів по цивільних об'єктах, які знаходяться під захистом Женевської конвенції! Але хіба це відбувається вперше за третій рік війни? Згадайте пологовий будинок у Маріуполі. Згадайте драмтеатр у Маріуполі з величезним написом «ДІТИ!» Згадайте десятки, сотні, тисячі, десятки тисяч інших цивільних об'єктів, які стиралися окупантами з лиця землі.
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