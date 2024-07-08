Німеччина прийме на лікування українських дітей після атаки РФ по "Охматдиту"

Міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах повідомив, що його країна готова взяти на лікування українських дітей після російського удару по лікарні “Охматдит” у Києві.

Українські діти з "Охматдиту" зможуть лікуватися в Німеччині

Про це Карл Лаутербах написав у X (Twitter) після розмови з міністром охорони здоровʼя України Віктором Ляшком.

За його словами, Німеччина «прийме хворих дітей, які цього потребують, у будь-який час». За ними виїдуть уже в середу.

Habe Gesundheitsminister 🇺🇦 Viktor Lyaschko zugesagt, dass wir kranke Kinder in Not jederzeit aufnehmen, der nächste Rettungsflug startet schon am Mittwoch. Putin hat durch gezielten Angriff auf Kinderkrankenhaus erneut gezeigt: er ist ein Kriegsverbrecher https://t.co/jawT4btoUC — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) July 8, 2024

Цілеспрямованим нападом на дитячу лікарню Путін вкотре показав, що він військовий злочинець, — додав німецький міністр Карл Лаутербах. Поширити

Росія атакувала ракетою дитячу лікарню "Охматдит"

8 липня Росія завдала ракетних ударів по Києву. Під перший обстріл потрапила дитяча лікарня "Охматдит". Наразі там триває розбір завалів та пошуки людей, які можуть бути під ними.

Наразі відомо, що там є двоє загиблих, обоє — дорослі, зокрема, загинула одна лікарка. Ще 10 людей постраждали. Вдалося врятувати чотири людини, з них три дитини.

Загалом в Україні внаслідок ворожої атаки загинула 33 людини, ще 140 — постраждали.

Всього загинуло 33 особи: 22 — місто Київ; 11 — Дніпропетровська область. Поранено 140 осіб: 74 — у столиці; 2 — у Київській області; 64 — Дніпропетровській області".

СБУ встановила, що Росія вдарила по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві ракетою Х-101.

Натомість російська пропаганда цинічно почала розповсюджувати фейки про те, що нібито поряд з найбільшою дитячою лікарнею країни “Охматдит” проходила нарада Генштабу.

Проте російські пропагандисти нахабно брешуть. Адже у Мережі вже є відео, де ракета РФ прямо потрапляє у ціль — дитячу лікарню “Охматдит”.

Український аналітик Олександр Коваленко прокоментував брехню росіян.