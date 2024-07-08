Удар РФ по "Охматдиту" у Києві. МОЗ озвучило детальні наслідки атаки

Російські окупанти вранці 8 липня вдарили ракетою по дитячій лікарні “Охматдит” у Києві, через що там загинули дві людини й понад 50 постраждали.
Головні тези:
- Цілковито зруйновано відділення токсикології та інтенсивної терапії, а також інші відділення та корпуси лікарні "Охматдит".
- Росія масовано атакувала Україну 8 липня, ініціюючи ракетний удар за допомогою бомбардувальників та винищувачів.
- Внаслідок ворожої атаки загинули 33 людини, ще 140 постраждали в різних містах України, включаючи Київ, Кривий Ріг та Дніпро.
- СБУ підтвердила, що російська ракета Х-101 влучила у дитячу лікарню "Охматдит" в Києві, створивши значні руйнування та людські жертви.
Внаслідок російської атаки по “Охматдиту” повністю зруйновано цілий корпус
Як повідомили в МОЗ, серед загиблих — лікарка і родич одного з пацієнтів медичного закладу, а серед поранених — семеро дітей, чотирьох з них госпіталізували.
Під час ракетної атаки в «Охматдиті» перебувало понад 600 пацієнтів і щонайменше стільки ж працівників лікарні. Пацієнтів продовжують евакуювати.
Корпус токсикології з відділенням хронічних та гострих інтоксикацій «Охматдиту» зруйнований повністю. У старому хірургічному корпусі вибиті майже всі вікна, пошкоджені два хірургічні та два соматичні відділення, відділення інтенсивної терапії та операційний блок.
У новому корпусі пошкоджені 12 відділень, з них вісім — хірургічних, пʼять — онкологічних, дві реанімації, операційний блок, відділення радіології та променевої терапії.
Також Росія знищила частину єдиної в країні онкогематологічної лабораторії.
Росія масовано атакувала Україну 8 липня
8 липня російські війська масовано атакували Україну ракетами. Для атаки росіяни задіяли щонайменше 6 бортів бомбардувальників-ракетоносців Ту-95 (носії ракет Х-101) і два борти МіГ-31К, які запустили ракети «Кинджал».
Протиповітряній обороні вдалось знищити 30 ворожих ракет.
Загалом в Україні внаслідок ворожої атаки загинула 33 людини, ще 140 — постраждали.
СБУ встановила, що Росія вдарила по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві ракетою Х-101.
Також стало відомо, що унаслідок російського масованого обстрілу Києва 8 липня три трансформаторних підстанції ДТЕК були зруйновані або пошкоджені, також пошкоджені електромережі.
Під ударами опинились Кривий Ріг та Дніпро. У Кривому Розі щонайменше 10 загиблих та понад 30 постраждалих, у Дніпрі — один загиблий та 12 постраждалих.
У Покровську на Донеччині від ракетної атаки загинули троє людей. Там є влучання в підприємство — саме на його території загинули чоловіки.
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