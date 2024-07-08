Удар РФ по "Охматдиту" у Києві. МОЗ озвучило детальні наслідки атаки

Російські окупанти вранці 8 липня вдарили ракетою по дитячій лікарні “Охматдит” у Києві, через що там загинули дві людини й понад 50 постраждали.

Внаслідок російської атаки по “Охматдиту” повністю зруйновано цілий корпус

Як повідомили в МОЗ, серед загиблих — лікарка і родич одного з пацієнтів медичного закладу, а серед поранених — семеро дітей, чотирьох з них госпіталізували.

Під час ракетної атаки в «Охматдиті» перебувало понад 600 пацієнтів і щонайменше стільки ж працівників лікарні. Пацієнтів продовжують евакуювати.

Корпус токсикології з відділенням хронічних та гострих інтоксикацій «Охматдиту» зруйнований повністю. У старому хірургічному корпусі вибиті майже всі вікна, пошкоджені два хірургічні та два соматичні відділення, відділення інтенсивної терапії та операційний блок.

У новому корпусі пошкоджені 12 відділень, з них вісім — хірургічних, пʼять — онкологічних, дві реанімації, операційний блок, відділення радіології та променевої терапії.

Також Росія знищила частину єдиної в країні онкогематологічної лабораторії.

Росія масовано атакувала Україну 8 липня

8 липня російські війська масовано атакували Україну ракетами. Для атаки росіяни задіяли щонайменше 6 бортів бомбардувальників-ракетоносців Ту-95 (носії ракет Х-101) і два борти МіГ-31К, які запустили ракети «Кинджал».

Протиповітряній обороні вдалось знищити 30 ворожих ракет.

Загалом в Україні внаслідок ворожої атаки загинула 33 людини, ще 140 — постраждали.

СБУ встановила, що Росія вдарила по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві ракетою Х-101.

Також стало відомо, що унаслідок російського масованого обстрілу Києва 8 липня три трансформаторних підстанції ДТЕК були зруйновані або пошкоджені, також пошкоджені електромережі.

Під ударами опинились Кривий Ріг та Дніпро. У Кривому Розі щонайменше 10 загиблих та понад 30 постраждалих, у Дніпрі — один загиблий та 12 постраждалих.