Удар РФ по "Охматдиту" у Києві. МОЗ озвучило детальні наслідки атаки
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар РФ по "Охматдиту" у Києві. МОЗ озвучило детальні наслідки атаки

Удар РФ по "Охматдиту" у Києві. МОЗ озвучило детальні наслідки атаки
Джерело:  МОЗ України

Російські окупанти вранці 8 липня вдарили ракетою по дитячій лікарні “Охматдит” у Києві, через що там загинули дві людини й понад 50 постраждали.

Головні тези:

 

  • Цілковито зруйновано відділення токсикології та інтенсивної терапії, а також інші відділення та корпуси лікарні "Охматдит".
  • Росія масовано атакувала Україну 8 липня, ініціюючи ракетний удар за допомогою бомбардувальників та винищувачів.
  • Внаслідок ворожої атаки загинули 33 людини, ще 140 постраждали в різних містах України, включаючи Київ, Кривий Ріг та Дніпро.
  • СБУ підтвердила, що російська ракета Х-101 влучила у дитячу лікарню "Охматдит" в Києві, створивши значні руйнування та людські жертви.

Внаслідок російської атаки по “Охматдиту” повністю зруйновано цілий корпус

Як повідомили в МОЗ, серед загиблих — лікарка і родич одного з пацієнтів медичного закладу, а серед поранених — семеро дітей, чотирьох з них госпіталізували.

Під час ракетної атаки в «Охматдиті» перебувало понад 600 пацієнтів і щонайменше стільки ж працівників лікарні. Пацієнтів продовжують евакуювати.

Корпус токсикології з відділенням хронічних та гострих інтоксикацій «Охматдиту» зруйнований повністю. У старому хірургічному корпусі вибиті майже всі вікна, пошкоджені два хірургічні та два соматичні відділення, відділення інтенсивної терапії та операційний блок.

У новому корпусі пошкоджені 12 відділень, з них вісім — хірургічних, пʼять — онкологічних, дві реанімації, операційний блок, відділення радіології та променевої терапії.

Також Росія знищила частину єдиної в країні онкогематологічної лабораторії.

Росія масовано атакувала Україну 8 липня

8 липня російські війська масовано атакували Україну ракетами. Для атаки росіяни задіяли щонайменше 6 бортів бомбардувальників-ракетоносців Ту-95 (носії ракет Х-101) і два борти МіГ-31К, які запустили ракети «Кинджал».

Протиповітряній обороні вдалось знищити 30 ворожих ракет.

Загалом в Україні внаслідок ворожої атаки загинула 33 людини, ще 140 — постраждали.

СБУ встановила, що Росія вдарила по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві ракетою Х-101.

Також стало відомо, що унаслідок російського масованого обстрілу Києва 8 липня три трансформаторних підстанції ДТЕК були зруйновані або пошкоджені, також пошкоджені електромережі.

Під ударами опинились Кривий Ріг та Дніпро. У Кривому Розі щонайменше 10 загиблих та понад 30 постраждалих, у Дніпрі — один загиблий та 12 постраждалих.

У Покровську на Донеччині від ракетної атаки загинули троє людей. Там є влучання в підприємство — саме на його території загинули чоловіки.

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