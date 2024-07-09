Масований ракетний удар РФ по Україні. Байден виступив з гучною обіцянкою
Категорія
Політика
Дата публікації

Масований ракетний удар РФ по Україні. Байден виступив з гучною обіцянкою

Джо Байден
Байден

Американський лідер Джо Байден заявив, що найближчими днями проведе зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським, а також спільно з партнерами оголосить про "нові заходи для посилення протиповітряної оборони України".

Головні тези:

  • Президент США Джо Байден оголосив про намір посилити захист України після масованого ракетного удару РФ 8 липня.
  • Росія атакувала ракетами Київську область, Дніпропетровщину та пошкодила близько 100 цивільних об'єктів, загинули десятки людей.
  • Байден збирається провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та оголосити нові заходи для посилення протиповітряної оборони України разом з партнерами.

Байден планує посилити захист України

Очільник Білого дому звертає увагу міжнародної спільноти на те, що російські ракетні удари, які 8 липня вбили десятки українських цивільних осіб та завдали шкоди найбільшій дитячій лікарні Києва, ніколи не дадуть світу забути про жорстокість країни-агресорки РФ.

За його словами, наразі дуже важливо, щоб союзники не ігнорували злочини Росії та робили все можливе для посилення захисту України.

На цьому тлі Джо Байден офіційно анонсував зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні, під час якої американський лідер вкотре заявить про непохитну підтримку України.

Разом з нашими союзниками ми оголосимо про нові заходи з посилення протиповітряної оборони України, щоб допомогти захистити їхні міста і цивільне населення від російських ударів. Сполучені Штати стоять з народом України.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

Масований ракетний удар РФ по Україні 8 липня — що важливо знати

8 липня Росія атакувала ракетами Київську область, зокрема столицю, а також Дніпропетровщину, в тому числі — Кривий Ріг.

Окрім того, ворог влучив у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". Один із корпусів було зруйновано, інші — пошкоджені. Наразі там тривають пошуково-рятувальні роботи.

Росія пошкодила близько 100 цивільних об'єктів, серед них житлові будинки, бізнес-центр та два медзаклади.

Влада заявляє про понад 170 поранених. Станом на цей час відомо про 37 загиблих, серед них троє дітей.

Міська влада Києва оголосила 9 липня Днем жалоби в столиці у звʼязку з терористичною атакою Росії на цивільні обʼєкти столиці.

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