Массированный ракетный удар РФ по Киеву — увеличилось количество погибших и раненых
Категория
Украина
Дата публикации

Массированный ракетный удар РФ по Киеву — увеличилось количество погибших и раненых

Охматдет
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В результате массированного обстрела Киева 8 июля ранения получили 117 человек. Погибли 27 человек.

Главные тезисы

  • 8 июля армия РФ ударила по помещению Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" в Киеве и более 100 гражданских объектов Украины.
  • Для ликвидации последствий теракта РФ на трех локациях Киева привлечены 377 спасателей и 76 единиц техники.
  • Городские власти объявили 9 июля Днем траура в связи с террористической атакой РФ на гражданские объекты столицы.

В результате удара РФ по Киеву погибли 4 ребенка

По состоянию на утро вторника, 9 июля, известно о 27 погибших и 117 пострадавших в результате массированного ракетного удара РФ по Киеву. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Он также отметил, что среди 27 погибших в Киеве — четверо детей.

В ГСЧС отметили, что во время ночных разборов завалов в Шевченковском районе города было обнаружено тело мальчика.

В настоящее время идет ликвидация последствий на трех локациях Киева. На местах происшествия привлечены 377 спасателей и 76 единиц техники.

В "Охматдете" спасатели непрерывно разбирают завалы разрушенного корпуса. Демонтируются обрушившиеся перекрытия, расчищаются завалы. В других зданиях больницы, пострадавшие от ракеты РФ, с вечера и до утра закрывали выбитые окна, двери и балконы.

ГСЧС
ГСЧС

Что известно о массированном ракетном ударе РФ по Украине 8 июля

8 июля армия РФ атаковала ракетами несколько населённых пунктов Украины. Среди них Киевская область, в частности столицу, а также Днепропетровщину, в том числе Кривой Рог.

Враг попал в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". Один из корпусов был разрушен, другие повреждены.

В результате массированной атаки Россия повредила около 100 гражданских объектов Украины, среди них жилые дома, бизнес-центр и два медучреждения.

Украинские власти заявили о более 170 раненых.

Городские власти Киева объявили 9 июля Днем траура в столице в связи с террористической атакой России на гражданские объекты столицы.

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