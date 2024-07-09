Массированный ракетный удар РФ по Киеву — увеличилось количество погибших и раненых

В результате массированного обстрела Киева 8 июля ранения получили 117 человек. Погибли 27 человек.

В результате удара РФ по Киеву погибли 4 ребенка

По состоянию на утро вторника, 9 июля, известно о 27 погибших и 117 пострадавших в результате массированного ракетного удара РФ по Киеву. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Он также отметил, что среди 27 погибших в Киеве — четверо детей.

В ГСЧС отметили, что во время ночных разборов завалов в Шевченковском районе города было обнаружено тело мальчика.

В настоящее время идет ликвидация последствий на трех локациях Киева. На местах происшествия привлечены 377 спасателей и 76 единиц техники.

В "Охматдете" спасатели непрерывно разбирают завалы разрушенного корпуса. Демонтируются обрушившиеся перекрытия, расчищаются завалы. В других зданиях больницы, пострадавшие от ракеты РФ, с вечера и до утра закрывали выбитые окна, двери и балконы.

ГСЧС

ГСЧС

Что известно о массированном ракетном ударе РФ по Украине 8 июля

8 июля армия РФ атаковала ракетами несколько населённых пунктов Украины. Среди них Киевская область, в частности столицу, а также Днепропетровщину, в том числе Кривой Рог.

Враг попал в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". Один из корпусов был разрушен, другие повреждены.

В результате массированной атаки Россия повредила около 100 гражданских объектов Украины, среди них жилые дома, бизнес-центр и два медучреждения.

Украинские власти заявили о более 170 раненых.

Городские власти Киева объявили 9 июля Днем траура в столице в связи с террористической атакой России на гражданские объекты столицы.