Массированный ракетный удар РФ по Киеву — увеличилось количество погибших и раненых

В результате массированного обстрела Киева 8 июля ранения получили 117 человек. Погибли 27 человек.
Главные тезисы
- 8 июля армия РФ ударила по помещению Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" в Киеве и более 100 гражданских объектов Украины.
- Для ликвидации последствий теракта РФ на трех локациях Киева привлечены 377 спасателей и 76 единиц техники.
- Городские власти объявили 9 июля Днем траура в связи с террористической атакой РФ на гражданские объекты столицы.
В результате удара РФ по Киеву погибли 4 ребенка
По состоянию на утро вторника, 9 июля, известно о 27 погибших и 117 пострадавших в результате массированного ракетного удара РФ по Киеву. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
Он также отметил, что среди 27 погибших в Киеве — четверо детей.
В ГСЧС отметили, что во время ночных разборов завалов в Шевченковском районе города было обнаружено тело мальчика.
В настоящее время идет ликвидация последствий на трех локациях Киева. На местах происшествия привлечены 377 спасателей и 76 единиц техники.
В "Охматдете" спасатели непрерывно разбирают завалы разрушенного корпуса. Демонтируются обрушившиеся перекрытия, расчищаются завалы. В других зданиях больницы, пострадавшие от ракеты РФ, с вечера и до утра закрывали выбитые окна, двери и балконы.
Что известно о массированном ракетном ударе РФ по Украине 8 июля
8 июля армия РФ атаковала ракетами несколько населённых пунктов Украины. Среди них Киевская область, в частности столицу, а также Днепропетровщину, в том числе Кривой Рог.
Враг попал в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". Один из корпусов был разрушен, другие повреждены.
В результате массированной атаки Россия повредила около 100 гражданских объектов Украины, среди них жилые дома, бизнес-центр и два медучреждения.
Украинские власти заявили о более 170 раненых.
Городские власти Киева объявили 9 июля Днем траура в столице в связи с террористической атакой России на гражданские объекты столицы.
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