США хотят расследовать атаку РФ по "Охматдету" как военное преступление

Удары России по медицинским объектам в Украине проходят уже не впервые, а обстрел "Охматдета" подчеркивает необходимость расследования этих действий.

США выступают за расследование удара по "Охматдету" как военному преступлению РФ

Об этом заявил директор по Европе Европы Совета национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер на брифинге в Вашингтоне.

Американский политик напомнил, что Россия уже не в первый раз бьет по украинским медицинским учреждениям. Обстрел "Охматдета" подчеркивает необходимость расследования таких ударов.

Это ужасно, это не может быть обосновано, и, конечно, это должно быть расследовано. Атака на роддом, а также на детскую больницу — к сожалению, то, что происходит не впервые во время войны. Я рассчитываю, что этот удар нуждается в более глубоком изучении, расследовании, — сказал Майкл Карпентер. Поделиться

Служба безопасности Украины уже квалифицировала ракетный удар России по "Охматдету" как военное преступление. Вместе с Офисом генпрокурора открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Насилие в отношении медицинского персонала, повреждения медицинского транспорта, больниц, оборудования — это военные преступления, согласно международному праву.

Напомним, в Белом доме осудили массированную российскую ракетную атаку на Украину 8 июля, в частности, на "Охматдет", и выразили ожидание, что на саммите НАТО будут объявлены шаги, позволяющие предупредить подобные атаки.

Россия атаковала ракетой детскую больницу "Охматдет"

8 июля Россия нанесла ракетные удары по Киеву. Под первый обстрел попала детская больница "Охматдет". Сейчас там идет разбор завалов и поиски людей, которые могут быть под ними.

Сейчас известно, что там двое погибших, оба — взрослые, в частности, погиб один врач. Еще 50 человек пострадали. Удалось спасти четыре человека, из них три ребенка.

Всего в Украине в результате вражеской атаки погибли 33 человека, еще 140 — пострадали.

СБУ установила, что Россия ударила по детской больнице "Охматдет" в Киеве ракетой Х-101.

Также стало известно, что в результате российского массированного обстрела Киева 8 июля три трансформаторных подстанции ДТЭК были разрушены или повреждены, также повреждены электросети.

Под ударами оказались Кривой Рог и Днепр. В Кривом Роге не менее 10 погибших и более 30 пострадавших, в Днепре — один погибший и 12 пострадавших.