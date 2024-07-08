США хотят расследовать атаку РФ по "Охматдету" как военное преступление

Удары России по медицинским объектам в Украине проходят уже не впервые, а обстрел "Охматдета" подчеркивает необходимость расследования этих действий.
Главные тезисы
- Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора квалифицировали ракетный удар России по “Охматдету” как военное преступление.
- Международное право осуждает нападения на медицинские учреждения, классифицируя их как военные преступления.
- США высказались о необходимости более глубокого расследования удара по детской больнице “Охматдет.
- В результате ракетной атаки пострадали десятки человек, включая детей и медицинский персонал, и были разрушены важные инфраструктурные объекты в разных регионах Украины.
США выступают за расследование удара по "Охматдету" как военному преступлению РФ
Об этом заявил директор по Европе Европы Совета национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер на брифинге в Вашингтоне.
Американский политик напомнил, что Россия уже не в первый раз бьет по украинским медицинским учреждениям. Обстрел "Охматдета" подчеркивает необходимость расследования таких ударов.
Служба безопасности Украины уже квалифицировала ракетный удар России по "Охматдету" как военное преступление. Вместе с Офисом генпрокурора открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Насилие в отношении медицинского персонала, повреждения медицинского транспорта, больниц, оборудования — это военные преступления, согласно международному праву.
Напомним, в Белом доме осудили массированную российскую ракетную атаку на Украину 8 июля, в частности, на "Охматдет", и выразили ожидание, что на саммите НАТО будут объявлены шаги, позволяющие предупредить подобные атаки.
Россия атаковала ракетой детскую больницу "Охматдет"
8 июля Россия нанесла ракетные удары по Киеву. Под первый обстрел попала детская больница "Охматдет". Сейчас там идет разбор завалов и поиски людей, которые могут быть под ними.
Сейчас известно, что там двое погибших, оба — взрослые, в частности, погиб один врач. Еще 50 человек пострадали. Удалось спасти четыре человека, из них три ребенка.
Всего в Украине в результате вражеской атаки погибли 33 человека, еще 140 — пострадали.
СБУ установила, что Россия ударила по детской больнице "Охматдет" в Киеве ракетой Х-101.
Также стало известно, что в результате российского массированного обстрела Киева 8 июля три трансформаторных подстанции ДТЭК были разрушены или повреждены, также повреждены электросети.
Под ударами оказались Кривой Рог и Днепр. В Кривом Роге не менее 10 погибших и более 30 пострадавших, в Днепре — один погибший и 12 пострадавших.
В Покровске Донецкой области от ракетной атаки погибли три человека. Там есть попадание в предприятие — именно на его территории погибли мужчины.
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