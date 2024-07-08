США хочуть розслідувати атаку РФ по "Охматдиту" як воєнний злочин

Удари Росії по медичних об’єктах в Україні відбуваються вже не вперше, а обстріл "Охматдиту" підкреслює необхідність розслідування цих дій.

США виступають за розслідування удару по "Охматдиту" як воєнного злочину РФ

Про це заявив директор із питань Європи Ради національної безпеки Білого дому Майкл Карпентер на брифінгу у Вашингтоні.

Американський політик нагадав, що Росія вже не вперше б'є по українських медичних закладах. Обстріл "Охматдиту" підкреслює необхідність розслідування таких ударів.

Це жахливо, це не може бути обґрунтовано, і звісно це має бути розслідувано. Атака на пологовий будинок, а також на дитячу лікарню — на жаль те, що відбувається не вперше під час війни. Я розраховую, що цей удар є таким, що потребуватиме глибшого вивчення, розслідування, — сказав Майкл Карпентер. Поширити

Служба безпеки України вже кваліфікувала ракетний удар Росії по "Охматдиту" як воєнний злочин. Разом з Офісом генпрокурора відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Насильство щодо медичного персоналу, пошкодження медичного транспорту, лікарень, обладнання — це воєнні злочини, згідно із міжнародним правом.

Нагадаємо, у Білому домі засудили масовану російську ракетну атаку на Україну 8 липня, зокрема, на "Охматдит", і висловили очікування, що на саміті НАТО будуть оголошені кроки, які дозволять попередити подібні атаки.

Росія атакувала ракетою дитячу лікарню "Охматдит"

8 липня Росія завдала ракетних ударів по Києву. Під перший обстріл потрапила дитяча лікарня "Охматдит". Наразі там триває розбір завалів та пошуки людей, які можуть бути під ними.

Наразі відомо, що там є двоє загиблих, обоє — дорослі, зокрема, загинула одна лікарка. Ще 50 людей постраждали. Вдалося врятувати чотири людини, з них три дитини.

Загалом в Україні внаслідок ворожої атаки загинула 33 людини, ще 140 — постраждали.

СБУ встановила, що Росія вдарила по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві ракетою Х-101.

Також стало відомо, що унаслідок російського масованого обстрілу Києва 8 липня три трансформаторних підстанції ДТЕК були зруйновані або пошкоджені, також пошкоджені електромережі.

Під ударами опинились Кривий Ріг та Дніпро. У Кривому Розі щонайменше 10 загиблих та понад 30 постраждалих, у Дніпрі — один загиблий та 12 постраждалих.