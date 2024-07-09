Масований ракетний удар РФ по Києву — зросла кількість загиблих та поранених

Унаслідок масованого обстрілу Києва 8 липня поранень зазнали 117 людей. Загинули 27 людей.
Головні тези:
- 8 липня армія РФ вдарила по приміщенню Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" у Києві та понад 100 цивільних об'єктах України.
- Для ліквідації наслідків теракту РФ на трьох локаціях Києва залучено 377 рятувальників та 76 одиниць техніки.
- Міська влада оголосила 9 липня Днем жалоби у зв'язку з терористичною атакою РФ на цивільні об'єкти столиці.
У результаті удару РФ по Києву загинуло 4 дітей
Станом на ранок вівторка, 9 липня, відомо про 27 загиблих та 117 постраждалих внаслідок масованого ракетного удару РФ по Києву. Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
Він також зазначив, що серед 27 загиблих у Києві — четверо дітей.
У ДСНС зазначили, що під час нічних розборів завалів у Шевченківському районі міста було знайдено тіло хлопчика.
Наразі триває ліквідація наслідків на трьох локаціях Києва. На місцях подій залучено 377 рятувальників та 76 одиниць техніки.
В "Охматдиті"рятувальники безперервно розбирають завали зруйнованого корпусу. Демонтуються перекриття, які обвалилися, розчищаються завали. В інших будівлях лікарні, які постраждали від ракети РФ, від вечора і до ранку закривали вибиті вікна, двері та балкони.
Що відомо про масований ракетний удар РФ по Україні 8 липня
8 липня армія РФ атакувала ракетами кілька населених пунктів України. Серед них Київську область, зокрема столицю, а також Дніпропетровщину, в тому числі — Кривий Ріг.
Ворог влучив у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". Один із корпусів було зруйновано, інші — пошкоджені.
У результаті масованої атаки Росія пошкодила близько 100 цивільних об'єктів України, серед них житлові будинки, бізнес-центр та два медзаклади.
Українська влада заявила про понад 170 поранених.
Міська влада Києва оголосила 9 липня Днем жалоби в столиці у звʼязку з терористичною атакою Росії на цивільні обʼєкти столиці.
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