Масований ракетний удар РФ по Києву — зросла кількість загиблих та поранених

У результаті удару РФ по Києву загинуло 4 дітей

Станом на ранок вівторка, 9 липня, відомо про 27 загиблих та 117 постраждалих внаслідок масованого ракетного удару РФ по Києву. Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Він також зазначив, що серед 27 загиблих у Києві — четверо дітей.

У ДСНС зазначили, що під час нічних розборів завалів у Шевченківському районі міста було знайдено тіло хлопчика.

Наразі триває ліквідація наслідків на трьох локаціях Києва. На місцях подій залучено 377 рятувальників та 76 одиниць техніки.

В "Охматдиті"рятувальники безперервно розбирають завали зруйнованого корпусу. Демонтуються перекриття, які обвалилися, розчищаються завали. В інших будівлях лікарні, які постраждали від ракети РФ, від вечора і до ранку закривали вибиті вікна, двері та балкони.

ДСНС

ДСНС

Що відомо про масований ракетний удар РФ по Україні 8 липня

8 липня армія РФ атакувала ракетами кілька населених пунктів України. Серед них Київську область, зокрема столицю, а також Дніпропетровщину, в тому числі — Кривий Ріг.

Ворог влучив у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". Один із корпусів було зруйновано, інші — пошкоджені.

У результаті масованої атаки Росія пошкодила близько 100 цивільних об'єктів України, серед них житлові будинки, бізнес-центр та два медзаклади.

Українська влада заявила про понад 170 поранених.

Міська влада Києва оголосила 9 липня Днем жалоби в столиці у звʼязку з терористичною атакою Росії на цивільні обʼєкти столиці.