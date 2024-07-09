Украинцы собрали более 210 млн грн на восстановление "Охматдет". Как поддержать сбор

Только за сутки украинцам удалось собрать более 210 млн грн на восстановление детской больницы "Охматдет", частично разрушенной после ракетного удара РФ 8 июля.
Главные тезисы
- Сбор на восстановление больницы продолжается, цель – 250 млн грн.
- Больница «Охматдет» получила значительные повреждения, что привело к эвакуации детей и взрослых, а также к гибели как минимум двух человек.
- Присоединяйтесь к благотворительному сбору и помогите сделать детскую клинику еще лучше, чем она была до российского удара.
Сбор на восстановление "Охматдет" продолжается
Инициатива украинского лидера Владимира Зеленского United24 совместно с monobank объявила сбор на восстановление детской больницы «Охматдет».
Только за первые три часа сбора украинцы задонатили более 100 млн грн.
Что важно понимать, о старте донатов было объявлено в 17.40, а уже в 20.38 стало известно о сборе необходимой суммы. Крайне активно донатят также представители бизнеса.
В общей сложности было запланировано собрать 100 млн грн, однако после достижения отметки сбор решили продолжить.
По состоянию на 11:47 9 июля было собрано 200 млн грн на восстановление больницы.
Прошел всего лишь час, и украинцы задонатили еще 10 миллионов.
Поскольку цель 250 млн грн, у вас еще есть возможность присоединиться к сбору.
Ракетный удар РФ по “Охматдету". Что известно
«Охматдет» — самая большая детская больница в Украине, где ежегодно лечат более 20 тысяч детей со всей страны.
8 июля страна-агрессор РФ ударила по ней ракетой и полностью разрушила корпус токсикологии. Еще четыре корпуса медучреждения повреждены.
Пострадали десять хирургических отделений, пять онкоотделений, два соматических отделения, интенсивная терапия, две реанимации, операционные блоки, отделение радиологии и лучевой терапии, часть онкогематологической лаборатории.
Дети были эвакуированы в другие больницы столицы.
Подтверждена гибель двух взрослых в больнице “Охматдет”. Одна из них — молодой врач медучреждения. Также известно о 16 пострадавших. Восемь из них — дети. 15 пострадавших госпитализировали.
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