Украинцы собрали более 210 млн грн на восстановление "Охматдет". Как поддержать сбор
Категория
Украина
Дата публикации

Украинцы собрали более 210 млн грн на восстановление "Охматдет". Как поддержать сбор

Охматдет
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Источник:  UNITED24

Только за сутки украинцам удалось собрать более 210 млн грн на восстановление детской больницы "Охматдет", частично разрушенной после ракетного удара РФ 8 июля.

Главные тезисы

  • Сбор на восстановление больницы продолжается, цель – 250 млн грн.
  • Больница «Охматдет» получила значительные повреждения, что привело к эвакуации детей и взрослых, а также к гибели как минимум двух человек.
  • Присоединяйтесь к благотворительному сбору и помогите сделать детскую клинику еще лучше, чем она была до российского удара.

Сбор на восстановление "Охматдет" продолжается

Инициатива украинского лидера Владимира Зеленского United24 совместно с monobank объявила сбор на восстановление детской больницы «Охматдет».

Только за первые три часа сбора украинцы задонатили более 100 млн грн.

Что важно понимать, о старте донатов было объявлено в 17.40, а уже в 20.38 стало известно о сборе необходимой суммы. Крайне активно донатят также представители бизнеса.

В общей сложности было запланировано собрать 100 млн грн, однако после достижения отметки сбор решили продолжить.

Нам нужно сделать клинику лучше, чем была! Это и будет нашим ответом чудовищам (россиянам — ред.), — заявили в monobank.

По состоянию на 11:47 9 июля было собрано 200 млн грн на восстановление больницы.

Прошел всего лишь час, и украинцы задонатили еще 10 миллионов.

Поскольку цель 250 млн грн, у вас еще есть возможность присоединиться к сбору.

Ракетный удар РФ по “Охматдету". Что известно

«Охматдет» — самая большая детская больница в Украине, где ежегодно лечат более 20 тысяч детей со всей страны.

8 июля страна-агрессор РФ ударила по ней ракетой и полностью разрушила корпус токсикологии. Еще четыре корпуса медучреждения повреждены.

Пострадали десять хирургических отделений, пять онкоотделений, два соматических отделения, интенсивная терапия, две реанимации, операционные блоки, отделение радиологии и лучевой терапии, часть онкогематологической лаборатории.

Дети были эвакуированы в другие больницы столицы.

Подтверждена гибель двух взрослых в больнице “Охматдет”. Одна из них — молодой врач медучреждения. Также известно о 16 пострадавших. Восемь из них — дети. 15 пострадавших госпитализировали.

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