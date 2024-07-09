США анонсировали мощный сигнал для Путина после удара РФ по клинике "Охматдет"

Администрация американского лидера Джо Байдена осудила удары России по детской клинике "Охматдет", а также заявила, что в течение этой недели пошлет мощный набор сигналов и уведомлений нелегитимному президенту РФ Владимиру Путину.

Штаты не оставят Украину без поддержки на фоне российского террора

С новым заявлением на этот счет выступил советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Он обратил внимание на то, что для российского диктатора "нормально бить по гражданской инфраструктуре" и ему "безразлично, находятся ли люди в больницах или жилых домах".

Журналисты поинтересовались у представителя Белого дома, считает ли команда Джо Байдена эту атаку РФ определенным сигналом в преддверии саммита НАТО, который должен пройти с 9 по 11 июля в Вашингтоне.

По словам Кирби, он так не считает.

Но, как я уже сказал, то, что вы увидите в течение этой недели, это очень сильный набор сигналов и сообщений Путину о том, что он не может переждать НАТО, не сможет переждать Соединенные Штаты. Мы будем продолжать поддерживать Украину. Джон Кирби Советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома

Он также обратил внимание на то, что страна-агрессор РФ усилила свою кампанию против украинской энергосистемы, намеренно "лишая мирное население света" перед осенью и зимой.

По словам Кирби, на саммите НАТО будет "несколько серьезных шагов" для усиления противовоздушной обороны Украины.

Массированный ракетный удар РФ по Украине 8 июля — что известно

8 июля Россия атаковала ракетами Киевскую область, в том числе столицу, а также Днепропетровщину, в том числе Кривой Рог.

Также враг попал в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". Один из корпусов был разрушен, другие повреждены. Сейчас там продолжаются поисково-спасательные работы.

Страна-агрессорка РФ повредила около 100 гражданских объектов, среди них жилые дома, бизнес-центр и два медучреждения.