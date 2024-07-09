США анонсували потужний сигнал для Путіна після удару РФ по "Охматдиту"

Адміністрація американського лідера Джо Байдена засудила удари Росії по дитячій клініці "Охматдит", а також заявила, що протягом цього тижня надішле потужний набір сигналів і повідомлень нелегітимному президенту РФ Володимиру Путіну.

Штати не залишать Україну без підтримки на тлі російського терору

З новою заявою з цього приводу виступив радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Він звернув увагу на те, що для російського диктатора "нормально бити по цивільній інфраструктурі" і йому "байдуже, чи знаходяться люди в лікарнях, чи житлових будинках".

Журналісти поцікавилися у представника Білого дому, чи вважає команда Джо Байдена цю атаку РФ певним сигналом напередодні саміту НАТО, що має пройти з 9 по 11 липня у Вашингтоні.

За словами Кірбі, він так не вважає.

Але, як я вже сказав, те, що ви побачите протягом цього тижня, це дуже сильний набір сигналів і повідомлень пану Путіну про те, що він не може перечекати НАТО, не зможе перечекати Сполучені Штати. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну. Джон Кірбі Радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому

Він також звернув увагу на те, що країна-агресорка РФ посилила свою кампанію проти української енергосистеми, навмисно "позбавляючи мирне населення світла" перед осінню та зимою.

За словами Кірбі, під час саміту НАТО буде "кілька серйозних кроків" для посилення протиповітряної оборони України.

Масований ракетний удар РФ по Україні 8 липня — що відомо

8 липня Росія атакувала ракетами Київську область, зокрема столицю, а також Дніпропетровщину, в тому числі — Кривий Ріг.

Також ворог влучив у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". Один із корпусів було зруйновано, інші — пошкоджені. Наразі там тривають пошуково-рятувальні роботи.

Країна-агресорка РФ пошкодила близько 100 цивільних об'єктів, серед них житлові будинки, бізнес-центр та два медзаклади.