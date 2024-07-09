Ракетная атака РФ на "Охматдет" стала топ-темой британских медиа. Фото передовиц

Террористический акт России против онкобольных украинских детей, лечившихся в больнице "Охматдет" в Киеве, вызвал негодование во всем цивилизованном мире. Так, уже второй день подряд ведущие медиа Британии публикуют статьи, посвященные этому военному преступлению РФ.

Удар РФ по "Охматдету" попал на первые полосы британских медиа

Украинка Тоня Малей, живущая в Британии и ведущая блог в Facebook под псевдонимом Горгона Бобровицкая, сделала детальный анализ изданий страны на фоне ракетного удара России по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

По мнению Тони, во всех британских медиа вышли статьи по ужасному российскому обстрелу медицинского учреждения в столице Украины.

Я купила все газеты, которые были в ближайшем магазине. Мне хотелось прочитать все о вчерашней российской атаке на детскую больницу так, словно я ничего не знаю об этой войне, словно я обычная жительница Европы, которая не смотрит новости, живет своей маленькой жизнью с обычными ежедневными заботами. Тоня Малей Украинка в Британии

Британские издания со статьями об "Охматдете"

По словам Тони, об очередном акте террора России против Украины написали следующие издания:

Mirror : «Путин бомбит больных раком детей. российская атака на детскую больницу зажгла глобальный гнев»

The Guardian : «Война против жизни как таковой. Ужас из-за российской атаки на детскую больницу»

Daily Mail : «Путин бомбит детскую онкологическую больницу. Зверство, демонстрирующее почему Британия и НАТО должны тратить больше средств на оборону»

The Times: «Давление на Стармера с целью повышения расходов на оборону. После того, как Россия разбомбила детскую больницу в Киеве, бывший глава армии сравнил угрозу «новой оси» с нацистами»

The Daily Telegraph: «Россия направила свою ярость на больных детей в Киеве»

Британские издания со статьями об "Охматдете"

Тоня считает, что “британские газетчики адекватно осветили российское зверство в Охматдете и других пострадавших городах, доставив до читателя и заоблачный уровень зла россиян, и необходимость включаться в события, потому что это касается каждого. Оскорбленный Путин рядом с пострадавшими детьми — это символический портрет и России в целом, и каждого россиянина.

Премьер-министр сэр Кир Стармер завтра примет участие в саммите НАТО в Вашингтоне, который станет его первой заграничной поездкой после всеобщих выборов, и, как ожидается, будет настаивать на том, чтобы Украина стала на «необратимый» путь к членству, — пишет британская пресса.

Бывший глава армии, Сэр Патрик Сандерс, сетуя на слабое состояние британской обороны, отметил, что «новые государства оси» России, Китая и Ирана составляют даже более смертоносный вызов, чем нацистский альянс в 1939 году. В НАТО, по словам Сандерса, может быть менее пяти лет, чтобы существенно перевооружиться, чтобы отразить нападение России, сообщают издания Британии.

Британские издания со статьями об "Охматдете"

Как пишет украинка, в британских газетах четко называется агрессор, отмечается геноцидный характер действий россиян, показанный момент на фото, где несбитая ПВО российская ракета летит прямо в больницу, упоминается сколько россияне разбомбили гражданских объектов, в том числе медицинских учреждений за два года полномасштабной войны в Украине (названо число 1700).

Особо Тоня Малей выделяет статью журналиста Ричарда Пендлбери «Просто представьте себе, что ракета ударила по Грейт-Ормонд-стрит. Для Путина нет ничего святого» у Дейли Мэйл:

Статья Р.Пендлбери Просто представьте себе, что ракета ударила по Грейт-Ормонд-стрит. Для Путина нет ничего святого»

Просто представьте себе, что российская ракета попала в детскую больницу на Грейт-Ормонд-стрит в Лондоне, и у вас будет определенное представление о том, что за ужас случилось вчера во время бомбардировки известной киевской больницы Охматдет. Отвратительные имперские амбиции Путина снова подняли с кроватей наиболее тяжело больных детей в Украине. На этот раз, кажется, они были умышленной мишенью во время возмутительного утреннего приступа. На фотографиях и видео среди пострадавших видны дети-пациенты. Мы вышли на новый и еще более страшный этап войны, пишет журналист.

Я был свидетелем первой массовой эвакуации из Охматдета, крупнейшего педиатрического учреждения Украины, 5 марта 2022 года. Тогда российская армия стояла у ворот Киева, а окна больницы дрожали от сотрясений артиллерийского огня. Некоторые стекла были разбиты обломками. Во дворе валялись разбросанные осколки стекла. Ситуация была невыносимой для самых маленьких, которые и так уж много настрадались, и решение было принято.

Тех, кого можно было транспортировать, отправили автобусами, а затем поездами в безопасный Запад. Далее около трехсот детей и родителей ожидала серия испытаний. Это была тяжелая картина — в частности, выход маленьких пациентов из онкологического отделения. Я был там, когда шестеро детей от одного до 17 лет собрались в вестибюле больницы, чтобы начать изнурительное путешествие. Девятилетней Антонине мама Алина помогала подняться с инвалидной коляски. Поделиться

В тот раз Пендлбери закончил свою статью словами: "Позор вам, господин Путин", пишет Малей.

Какие слова можно использовать сегодня? Жестокость вчерашнего нападения была иного масштаба. Свежая кровь брызжет на пол. Сотни окон вылетели, ранив детей стеклом. Маленьких пациентов из онкологического отделения эвакуировали вторично. Они сидели в инвалидных колясках на улице под жарким солнцем, все еще соединенные трубками со своим жизненно необходимым оборудованием. Кто может возразить, что это не было спланированное военное преступление?

Статья о речи Светолиной об "Охматдете"

Александр Костюченко, наш переводчик в Киеве, говорит от имени каждого отца в городе, когда говорит: «Я просто чувствую себя опустошенным». Если россияне готовы бить по Охматдету днем, то нигде нет святого».

Я несла домой газеты. Они пахли так знакомо, старомодно. А внутри были такие ужасные слова. Мою страну расстреливают у всех на виду. Наше будущее сознательно и жестоко уничтожает Россия, председательствующая в этом месяце в ООН. Я мечтаю о том дне, когда буду нести домой газеты, где будет написано об осуждении и казни всех этих московских преступников и их помощников типа Орбана, и о роспуске лицемерных денежно-пожирательных импотентных и лишенных всякого смысла организаций типа ООН. Поделиться

Мировые звезды присоединились к поддержке Украины после массированного удара РФ 8 июля

Жестокий акт русского терроризма вызвал негодование мирового сообщества. Известные актеры, певцы и дизайнеры поддержали мирное население Украины, страдающее военной агрессией РФ.

Берлинский дизайнер Фрэнк Вильде в Instagram сообщил, что в Берлине состоится демонстрация под российским посольством, чтобы "в очередной раз требовать столь нужные таурусы и напомнить, что мирные переговоры с террористами, убивающими детей на лечении, невозможны. Только военная победа Украины может принести мир".

Информацию о российском ударе распространил и американский историк Тимоти Снайдер, с самого начала вторжения поддерживающий Украину.

Фотографии из "Охматдета" распространил в своих сторизах и вокалист британской рок-группы Bring Me the Horizon Оливер Сайкс. Музыкант раньше выпускал специальный мерч от своего бренда одежды, чтобы собрать средства для помощи Украине. Поделиться

Американская актриса, звезда фильмов "Прислуга" и "Интерстеллар" Джессика Честейн в Instagram прокомментировала российскую атаку на Украину 8 июля. Актриса поделилась с 5,4 млн подписчиков новостью о попадании России в детскую больницу в Киеве.