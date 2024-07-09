Они попали в "Охматдет". Известны имена и контакты россиян, причастных к ракетной атаке

Российские военные 8 июля нанесли ракетный удар по Украине, в том числе под вражеским обстрелом оказалась детская больница "Охматдет" в Киеве. OSINT-аналитики Molfar идентифицировали оккупантов РФ, причастных к массированной атаке.
Главные тезисы
- Идентифицированы 95 россиян, причастных к ракетной атаке на детскую больницу “Охматдет” в Киеве.
- Среди причастных - пилоты МиГ и инженеры, отвечавшие за запуск ракет.
- В результате атаки разрушен корпус токсикологии, повреждены несколько отделений.
- Аналитики опубликовали список командования и семей оккупантов, причастных к удару по “Охматдету”.
Кто причастен к ракетной атаке "Охматдета" 8 июля
Согласно данным аналитиков Molfar к ракетному террору причастны 95 россиян.
Среди них пилоты МиГ 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии командования дальней авиации военно-воздушных сил военно-космических сил ВС РФ (в/ч 06987, аэродром базирования "Энгельс"). А также инженеры и пилоты, которые отдавали приказы и запускали ракеты.
К обстрелу "Охматдета" причастны россияне из 52 гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка авиационной дивизии командования дальней авиации военно-воздушных сил военно-космических сил ВС РФ (в/ч 33310, аэродром базирования "Шайковка") и 44-я ракета сил России.
Таким образом, за атаками ответственны следующие военные подразделения:
44-я ракетная бригада Воздушно-космических сил России (военная часть 83122).
22-я тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия Командование дальней авиации Воздушно-космических сил России
22-я тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия Командование дальней авиации Воздушно-космических сил России (военная часть 06987, базирующаяся на аэродроме Энгельс).
52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк, Авиационная дивизия Командование дальней авиации Воздушно-космических сил России (военная часть 33310, базирующаяся на аэродроме Шайковка).
Кроме этого, аналитики опубликовали список командования, инженеров, которые отдавали приказы и запускали ракеты по больницам, жилым домам и детям. Также Molfar собрал информацию о семьях причастных окупантов. Полный список можно посмотреть за ссылкой.
Ракетный удар РФ по Охматдету". Что известно
Охматдет — крупнейшая детская больница в Украине, где ежегодно лечат более 20 тыс. детей со всей страны.
8 июля страна-агрессор РФ ударила по ней ракетой и полностью разрушила корпус токсикологии. Еще четыре корпуса медучреждения повреждены.
Пострадали десять хирургических отделений, пять онкоотделений, два соматических отделения, интенсивная терапия, две реанимации, операционные блоки, отделение радиологии и лучевой терапии, часть онкогематологической лаборатории.
Дети были эвакуированы в другие больницы столицы.
Подтверждена гибель двух взрослых в больнице "Охматдет". Одна из них — молодой врач медучреждения. Пока известно о 16 пострадавших. Восемь из них — дети. 15 пострадавших госпитализировали
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