Они попали в "Охматдет". Известны имена и контакты россиян, причастных к ракетной атаке
Категория
Украина
Дата публикации

Они попали в "Охматдет". Известны имена и контакты россиян, причастных к ракетной атаке

Они попали в "Охматдет". Известны имена и контакты россиян, причастных к ракетной атаке
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Источник:  Molfar

Российские военные 8 июля нанесли ракетный удар по Украине, в том числе под вражеским обстрелом оказалась детская больница "Охматдет" в Киеве. OSINT-аналитики Molfar идентифицировали оккупантов РФ, причастных к массированной атаке.

Главные тезисы

  • Идентифицированы 95 россиян, причастных к ракетной атаке на детскую больницу “Охматдет” в Киеве.
  • Среди причастных - пилоты МиГ и инженеры, отвечавшие за запуск ракет.
  • В результате атаки разрушен корпус токсикологии, повреждены несколько отделений.
  • Аналитики опубликовали список командования и семей оккупантов, причастных к удару по “Охматдету”.

Кто причастен к ракетной атаке "Охматдета" 8 июля

Согласно данным аналитиков Molfar к ракетному террору причастны 95 россиян.

Среди них пилоты МиГ 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии командования дальней авиации военно-воздушных сил военно-космических сил ВС РФ (в/ч 06987, аэродром базирования "Энгельс"). А также инженеры и пилоты, которые отдавали приказы и запускали ракеты.

Фото — (molfar.com)

К обстрелу "Охматдета" причастны россияне из 52 гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка авиационной дивизии командования дальней авиации военно-воздушных сил военно-космических сил ВС РФ (в/ч 33310, аэродром базирования "Шайковка") и 44-я ракета сил России.

Фото — (molfar.com)

Таким образом, за атаками ответственны следующие военные подразделения:

  • 44-я ракетная бригада Воздушно-космических сил России (военная часть 83122).

  • 22-я тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия Командование дальней авиации Воздушно-космических сил России

  • 22-я тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия Командование дальней авиации Воздушно-космических сил России (военная часть 06987, базирующаяся на аэродроме Энгельс).

  • 52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк, Авиационная дивизия Командование дальней авиации Воздушно-космических сил России (военная часть 33310, базирующаяся на аэродроме Шайковка).

Кроме этого, аналитики опубликовали список командования, инженеров, которые отдавали приказы и запускали ракеты по больницам, жилым домам и детям. Также Molfar собрал информацию о семьях причастных окупантов. Полный список можно посмотреть за ссылкой.

Фото — (molfar.com)

Новый корпус онкологического отделения "Охматдета" был поврежден ракетой Х-101, которая перед ударом имела типичную нисходящую траекторию и не имела видимых повреждений, а это нивелирует тезис российской пропаганды о ее предварительном поражении средствами ПВО, — отметили аналитики.

Ракетный удар РФ по Охматдету". Что известно

Охматдет — крупнейшая детская больница в Украине, где ежегодно лечат более 20 тыс. детей со всей страны.

8 июля страна-агрессор РФ ударила по ней ракетой и полностью разрушила корпус токсикологии. Еще четыре корпуса медучреждения повреждены.

Пострадали десять хирургических отделений, пять онкоотделений, два соматических отделения, интенсивная терапия, две реанимации, операционные блоки, отделение радиологии и лучевой терапии, часть онкогематологической лаборатории.

Дети были эвакуированы в другие больницы столицы.

Подтверждена гибель двух взрослых в больнице "Охматдет". Одна из них — молодой врач медучреждения. Пока известно о 16 пострадавших. Восемь из них — дети. 15 пострадавших госпитализировали

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