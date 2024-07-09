Они попали в "Охматдет". Известны имена и контакты россиян, причастных к ракетной атаке

Российские военные 8 июля нанесли ракетный удар по Украине, в том числе под вражеским обстрелом оказалась детская больница "Охматдет" в Киеве. OSINT-аналитики Molfar идентифицировали оккупантов РФ, причастных к массированной атаке.

Кто причастен к ракетной атаке "Охматдета" 8 июля

Согласно данным аналитиков Molfar к ракетному террору причастны 95 россиян.

Среди них пилоты МиГ 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии командования дальней авиации военно-воздушных сил военно-космических сил ВС РФ (в/ч 06987, аэродром базирования "Энгельс"). А также инженеры и пилоты, которые отдавали приказы и запускали ракеты.

Фото — (molfar.com)

К обстрелу "Охматдета" причастны россияне из 52 гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка авиационной дивизии командования дальней авиации военно-воздушных сил военно-космических сил ВС РФ (в/ч 33310, аэродром базирования "Шайковка") и 44-я ракета сил России.

Фото — (molfar.com)

Таким образом, за атаками ответственны следующие военные подразделения:

44-я ракетная бригада Воздушно-космических сил России (военная часть 83122).

22-я тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия Командование дальней авиации Воздушно-космических сил России

22-я тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия Командование дальней авиации Воздушно-космических сил России (военная часть 06987, базирующаяся на аэродроме Энгельс).

52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк, Авиационная дивизия Командование дальней авиации Воздушно-космических сил России (военная часть 33310, базирующаяся на аэродроме Шайковка).

Кроме этого, аналитики опубликовали список командования, инженеров, которые отдавали приказы и запускали ракеты по больницам, жилым домам и детям. Также Molfar собрал информацию о семьях причастных окупантов. Полный список можно посмотреть за ссылкой.

Фото — (molfar.com)

Новый корпус онкологического отделения "Охматдета" был поврежден ракетой Х-101, которая перед ударом имела типичную нисходящую траекторию и не имела видимых повреждений, а это нивелирует тезис российской пропаганды о ее предварительном поражении средствами ПВО, — отметили аналитики. Поделиться

Ракетный удар РФ по Охматдету". Что известно

Охматдет — крупнейшая детская больница в Украине, где ежегодно лечат более 20 тыс. детей со всей страны.

8 июля страна-агрессор РФ ударила по ней ракетой и полностью разрушила корпус токсикологии. Еще четыре корпуса медучреждения повреждены.

Пострадали десять хирургических отделений, пять онкоотделений, два соматических отделения, интенсивная терапия, две реанимации, операционные блоки, отделение радиологии и лучевой терапии, часть онкогематологической лаборатории.

Дети были эвакуированы в другие больницы столицы.