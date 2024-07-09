Более 600 детей находились в "Охматдете" во время ракетного удара РФ

8 июля Российская Федерация нанесла ракетный удар по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет". 627 детей находились в медицинском заведении, когда в него попала российская ракета.
Главные тезисы
- В результате ракетного удара РФ по "Охматдету" погибла медицинская работница, ранения получили 8 детей.
- Врачи быстро организовали эвакуацию и перевод детей в другие медицинские учреждения Киева, где они будут проходить лечение.
- Больница "Охматдет" понесла значительный материальный ущерб от обстрела - повреждены лечебные корпуса и прекращена работа некоторых отделений.
- Украинские дети, пострадавшие от атаки РФ, получат возможность на лечение в Германии, что является важным шагом в оказании помощи пострадавшим от агрессии РФ.
В уцелевших зданиях Охматдета остались на лечении 68 пациентов
В результате обстрела ранений получили восемь маленьких пациентов, все они транспортированы в другие медицинские учреждения.
Сразу после трагедии была организована операция по переводу пациентов в другие медучреждения Киева. Так, 94 ребенка были доставлены в городские детские клинические больницы №1, №2, №4, и №7, Институт нейрохирургии, Центр детской кардиологии и кардиохирургии, Национальный институт рака, Перинатальный центр №7, клиник «Денис», «Добробут» . Благодарны всем медицинским учреждениям, которые пришли на помощь своим коллегам в самое страшное время.
В уцелевших зданиях Охматдета остались на лечении 68 пациентов.
465 детей, нуждавшихся в плановом лечении, обследованы, их временно выписали домой. С их родителями поддерживается связь.
В результате ракетной террористической атаки на больницу Охматдет полного разрушения потерпел корпус токсикологии с отделением хронических и острых интоксикаций (где детям проводят диализ) НДСЛ Охматдет.
В старом хирургическом корпусе выбиты почти все окна, получили значительные повреждения два хирургических и два соматических отделения, отделение интенсивной терапии и операционный блок.
В новом, возведенном недавно, корпусе повреждено 12 отделений, из них 8 — хирургических, 5 — онкологических, две реанимации, операционный блок, отделение радиологии и лучевой терапии. Повреждена также часть единственной в стране онкогематологической лаборатории.
Охматдет временно не предоставляет медицинские услуги пациентам по направлениям «Токсикология» и «Неотложная медицинская помощь». Приостановил работу и травмпункт.
Германия примет на лечение украинских детей после атаки РФ по "Охматдету"
Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах сообщил, что его страна готова взять на лечение украинских детей после российского удара по больнице "Охматдет" в Киеве.
По его словам, Германия «примет больных нуждающихся детей в любое время». За ними уедут уже в среду.
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