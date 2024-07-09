Понад 600 дітей знаходилися в "Охматдиті" під час ракетного удару РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Понад 600 дітей знаходилися в "Охматдиті" під час ракетного удару РФ

Міністерство охорони здоров'я України
Охматдит
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8 липня Російська Федерація нанесла ракетний удар по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит". 627 дітей перебували в медичному закладі, коли в нього влучила російська ракета.

Головні тези:

  • У результаті ракетного удару РФ по “Охматдиту” загинула медична працівниця, поранення отримали 8 дітей.
  • Лікарі швидко організували евакуацію та переведення дітей до інших медичних закладів Києва, де вони проходитимуть лікування.
  • Лікарня “Охматдит” понесла значні матеріальні збитки від обстрілу — пошкоджені лікувальні корпуси та припинено роботу деяких відділень.
  • Українські діти, які постраждали від атаки РФ, отримають можливість на лікування в Німеччині, що є важливим кроком у наданні допомоги тим, хто постраждав від агресії РФ.

У вцілілих будівлях Охматдиту залишилися на лікуванні 68 пацієнтів

Внаслідок обстрілу поранень зазнали восьмеро маленьких пацієнтів, усі вони транспортовані до інших медичних закладів.

Більшої кількості жертв вдалося уникнути лише завдяки злагодженій роботі усього колективу лікарні й тому, що пацієнтів вчасно перевели до укриття. Вдячний кожному і кожній, хто, ризикуючи собою, рятував найдорожче — наших дітей. Та, евакуюючи малюків, загинула 30-річна лікарка Світлана Лук'янчук. Співчуваю її близьким, колегам і пацієнтам. Це непоправна втрата.

Віктор Ляшко

Віктор Ляшко

Міністр охорони здоровʼя

Одразу після трагедії була організована операція із переведення пацієнтів до інших медзакладів Києва. Так, 94 дитини були доставлені до міських дитячих клінічних лікарень №1, №2, №4, та №7, Інституту нейрохірургії, Центру дитячої кардіології та кардіохірургії, Національного інституту раку, Перинатального центру №7, клінік «Денис», «Добробут». Вдячні усім медичним закладам, які прийшли на допомогу своїм колегам у найстрашніші часи. 

У вцілілих будівлях Охматдиту залишилися на лікуванні 68 пацієнтів. 

465 дітей, які потребували планового лікування, обстежені, їх тимчасово виписали додому. З їхніми батьками підтримується зв’язок. 

Внаслідок ракетної терористичної атаки на лікарню «Охматдит» повного руйнування зазнав корпус токсикології з відділенням хронічних та гострих інтоксикацій (де дітям проводять діаліз) НДСЛ «Охматдит».

У старому хірургічному корпусі вибито майже всі вікна, зазнали значних пошкоджень два хірургічні та два соматичні відділення, відділення інтенсивної терапії та операційний блок.

У новому, зведеному лише нещодавно, корпусі пошкоджено 12 відділень, з них 8 — хірургічних, 5 — онкологічних, дві реанімації, операційний блок, відділення радіології та променевої терапії. Пошкоджена також частина єдиної в країні онкогематологічної лабораторії.

Охматдит тимчасово не надає медичні послуги пацієнтам за напрямами «Токсикологія» та «Невідкладна медична допомога». Призупинив роботу і травмпункт.

Німеччина прийме на лікування українських дітей після атаки РФ по "Охматдиту"

Міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах повідомив, що його країна готова взяти на лікування українських дітей після російського удару по лікарні “Охматдит” у Києві.

За його словами, Німеччина «прийме хворих дітей, які цього потребують, у будь-який час». За ними виїдуть уже в середу.

Цілеспрямованим нападом на дитячу лікарню Путін вкотре показав, що він військовий злочинець, — додав німецький міністр Карл Лаутербах.

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