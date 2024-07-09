Больница "Охматдет" была разрушена прямым попаданием ракеты РФ — ООН

Киевская детская больница “Охматдет” с «высокой вероятностью» была разрушена в результате прямого попадания российской ракеты 8 июля. К такому выводу пришла Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине.

Российская ракета прямым попаданием разрушила "Охматдет"

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белль заявила, что в момент удара в «Охматдете» находились 670 детей-пациентов и около тысячи сотрудников больницы.

Анализ видеозаписи и оценка, сделанная на месте инцидента, указывает на высокую вероятность того, что детская больница пострадала от прямого попадания, а не получила повреждения системы противовоздушной обороны, — заявила Даниэль Белль. Поделиться

Белль добавила, что ее команда, посетившая место происшествия в 8 июля, не смогла сделать окончательный вывод, но «ракету, похоже, запустила Россия».

Если бы персонал больницы не переместил детей до укрытия во время первого сигнала воздушной тревоги, количество жертв могло быть больше.

Ракетный удар РФ по Охматдету". Что известно

Охматдет — крупнейшая детская больница в Украине, где ежегодно лечат более 20 тыс. детей со всей страны.

8 июля страна-агрессор РФ ударила по ней ракетой и полностью разрушила корпус токсикологии. Еще четыре корпуса медучреждения повреждены.

Пострадали десять хирургических отделений, пять онкоотделений, два соматических отделения, интенсивная терапия, две реанимации, операционные блоки, отделение радиологии и лучевой терапии, часть онкогематологической лаборатории.

Дети были эвакуированы в другие больницы столицы.

Подтверждена гибель двух взрослых в больнице "Охматдет". Одна из них — молодой врач медучреждения. Пока известно о 16 пострадавших. Восемь из них — дети. 15 пострадавших госпитализировали

СБУ установила, что Россия ударила по детской больнице "Охматдет" в Киеве ракетой Х-101.

Российская пропаганда цинично начала распространять фейки о том, что якобы рядом с крупнейшей детской больницей страны "Охматдет" проходило совещание Генштаба.