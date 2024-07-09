Лікарня "Охматдит" була зруйнована прямим влучанням ракети РФ — ООН

Київська дитяча лікарня «Охматдит» з «високою імовірністю» була зруйнована в результаті прямого влучання російської ракети 8 липня. Такого висновку дійшла Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні.

Російська ракета прямим влучанням зруйнувала “Охматдит”

Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль заявила, що в момент удару в «Охматдиті» знаходились 670 дітей-пацієнтів і близько тисячі співробітників лікарні.

Аналіз відеозапису та оцінка, зроблена на місці інциденту, вказує на високу ймовірність того, що дитяча лікарня постраждала від прямого влучання, а не отримала пошкодження від системи протиповітряної оборони, — заявила Даніель Белль. Поширити

Белль додала, що її команда, яка відвідала місце події в 8 липня, не змогла зробити остаточного висновку, але «ракету, схоже, запустила Росія».

Якби персонал лікарні не перемістив дітей до укриття під час першого сигналу повітряної тривоги, кількість жертв могла бути більшою.

Ракетний удар РФ по Охматдиту". Що наразі відомо

«Охматдит» — найбільша дитяча лікарня в Україні, де щороку лікують понад 20 тис. дітей з усієї країни.

8 липня країна-агресорка РФ вдарила по ній ракетою та повністю зруйнувала корпус токсикології. Ще чотори корпуси медзакладу пошкоджені.

Постраждали 10 хірургічних відділень, п'ять онковідділень, два соматичні відділення, інтенсивна терапія, дві реанімації, операційні блоки, відділення радіології та променевої терапії, частина онкогематологічної лабораторії.

Наразі дітей евакуювали в інші лікарні столиці.

Підтверджена загибель двох дорослих в лікарні “Охматдит”. Одна з них — молода лікарка медзакладу. Наразі відомо про 16 постраждалих. Восьмеро з них — діти. 15 постраждалих госпіталізували

СБУ встановила, що Росія вдарила по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві ракетою Х-101.

Натомість російська пропаганда цинічно почала розповсюджувати фейки про те, що нібито поряд з найбільшою дитячою лікарнею країни “Охматдит” проходила нарада Генштабу.