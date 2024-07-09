Вони поцілили у "Охматдит". Відомі імена та контакти росіян, причетних до ракетної атаки

Російські військові 8 липня завдали ракетного удару по Україні, зокрема під ворожим обстрілом опинилася дитяча лікарня "Охматдит" у Києві. OSINT-аналітики Molfar ідентифікували окупантів РФ, які причетні до масованої атаки.

Хто причетний до ракетної атаки “Охматдиту” 8 липня

Згідно з даними аналітиків Molfar до ракетного терору причетні 95 росіян.

Серед них пілоти МіГ 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил ЗС РФ (в/ч 06987, аеродром базування "Енгельс"). А також інженери і пілоти які віддавали накази та запускали ракети.

Фото — (molfar.com)

До обстрілу “Охматдиту” причетні росіяни з 52 гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку авіаційної дивізії командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил ЗС РФ (в/ч 33310, аеродром базування “Шайковка”) та 44-та ракетна бригада Повітряно-космічних сил Росії.

Фото — (molfar.com)

Таким чином за атаками відповідальні наступні військові підрозділи:

44-та ракетна бригада Повітряно-космічних сил Росії (військова частина 83122).

22-а важка бомбардувальна авіаційна дивізія Командування дальньої авіації Повітряно-космічних сил Росії

22-а важка бомбардувальна авіаційна дивізія Командування дальньої авіації Повітряно-космічних сил Росії (військова частина 06987, базується на аеродромі Енгельс).

52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк, Авіаційна дивізія Командування дальньої авіації Повітряно-космічних сил Росії (військова частина 33310, базується на аеродромі Шайковка).

Крім цього, аналітики опублікували список командування, інженерів, які віддавали накази й запускали ракети по лікарнях, житлових будинках та дітях. Також Molfar зібрав інформацію про сімʼї причетних окупантів. Повний список можна подивитися за посиланням.

Фото — (molfar.com)

Новий корпус онкологічного відділення "Охматдиту" було пошкоджено ракетою Х-101, яка перед ударом мала типову низхідну траєкторію та не мала видимих пошкоджень, а це нівелює тезу російської пропаганди про її попереднє ураження засобами ППО, — наголосили аналітики. Поширити

Ракетний удар РФ по Охматдиту". Що наразі відомо

«Охматдит» — найбільша дитяча лікарня в Україні, де щороку лікують понад 20 тис. дітей з усієї країни.

8 липня країна-агресорка РФ вдарила по ній ракетою та повністю зруйнувала корпус токсикології. Ще чотори корпуси медзакладу пошкоджені.

Постраждали 10 хірургічних відділень, п'ять онковідділень, два соматичні відділення, інтенсивна терапія, дві реанімації, операційні блоки, відділення радіології та променевої терапії, частина онкогематологічної лабораторії.

Наразі дітей евакуювали в інші лікарні столиці.