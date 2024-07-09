Голливудские звезды поддержали Украину после удара РФ 8 июля

8 июля Россия атаковала Украину ракетами. Одна из них ударила по детской больнице "Охматдет" в Киеве — разрушены некоторые здания медучреждения, в том числе повреждены токсикологическое отделение и реанимация.

Мировые звезды присоединились к поддержке Украины после массированного удара РФ 8 июля

Жестокий акт русского терроризма вызвал негодование мирового сообщества. Известные актеры, певцы и дизайнеры поддержали мирное население Украины, страдающее военной агрессией РФ.

Берлинский дизайнер Фрэнк Вильде в Instagram сообщил, что в Берлине состоится демонстрация под российским посольством, чтобы "в очередной раз требовать столь нужные таурусы и напомнить, что мирные переговоры с террористами, убивающими детей на лечении, невозможны. Только военная победа Украины может принести мир".

Информацию о российском ударе распространил и американский историк Тимоти Снайдер, с самого начала вторжения поддерживающий Украину.

Because Russia bombed the kids with cancer. https://t.co/ReT0UcjGP1 — Timothy Snyder (@TimothyDSnyder) July 8, 2024

Фотографии из "Охматдета" распространил в своих сторизах и вокалист британской рок-группы Bring Me the Horizon Оливер Сайкс. Музыкант раньше выпускал специальный мерч от своего бренда одежды, чтобы собрать средства для помощи Украине.

Сторис Оливера Сайкса

Американская актриса, звезда фильмов "Прислуга" и "Интерстеллар" Джессика Честейн в Instagram прокомментировала российскую атаку на Украину 8 июля. Актриса поделилась с 5,4 млн подписчиков новостью о попадании России в детскую больницу в Киеве.

Звезда сериала "Все женщины ведьмы" Алисса Милано также отреагировала на обстрел. Она распространила в instagram скриншот из новости, на котором размещено фото разрушений "Охматдета". В заголовке также отмечается, что Россия убила 31 человека.

На восстановление "Охматдета" собрано почти 250 млн грн

За сутки украинцам удалось собрать более 210 млн грн на восстановление детской больницы "Охматдет", пострадавшей в результате удара РФ 8 июля.

В первые три часа с момента объявления сбора представители бизнеса и обычные украинцы задонатили более 100 млн грн.

По состоянию на 15 часов 9 июля было собрано почти 250 млн грн на восстановление больницы "Охматдет".

Поскольку цель 300 млн грн, у вас еще есть возможность приобщиться к сбору .