Голлівудські зірки підтримали Україну після удару РФ 8 липня — відео

8 липня Росія атакувала Україну ракетами. Одна з них ударила по дитячій лікарні "Охматдит" в Києві — зруйновані деякі будівлі медзакладу, зокрема пошкоджено токсикологічне відділення та реанімацію.

Світові зірки долучилися до підтримки України після масованого удару РФ 8 липня

Жорстокий акт російського тероризму викликав обурення світової спільноти. Відомі актори, співаки та дизайнери підтримали мирне населення України, яке страждає від військової агресії РФ.

Берлінський дизайнер Френк Вільде в Instagram повідомив, що у Берліні відбудеться демонстрація під російським посольством, щоб "вкотре вимагати такі потрібні тауруси та нагадати, що мирні переговори з терористами, які вбивають дітей на лікуванні, неможливі. Лише воєнна перемога України може принести мир".

Інформацію про російський удар поширив і американський історик Тімоті Снайдер, який від початку вторгнення підтримує Україну.

Because Russia bombed the kids with cancer. https://t.co/ReT0UcjGP1 — Timothy Snyder (@TimothyDSnyder) July 8, 2024

Фотографії з "Охматдиту" поширив у своїх сториз і вокаліст британського рок-гурту Bring Me the Horizon Олівер Сайкс. Музикант раніше випускав спеціальний мерч від свого бренду одягу, щоб зібрати кошти для допомоги Україні.

Сторіс Олівера Сайкса

Американська акторка, зірка фільмів "Прислуга" і "Інтерстеллар" Джессіка Честейн в Instagram прокоментувала російську атаку на Україну 8 липня. Акторка поділилась із 5,4 млн підписників новиною про влучання Росії в дитячу лікарню у Києві.

Зірка серіалу "Усі жінки — відьми" Алісса Мілано також відреагувала на обстріл. Вона поширила в instagram скриншот з новини, на якому розміщене фото руйнувань "Охматдиту". У заголовку також наголошується, що Росія вбила 31 людину.

На відновлення "Охматдиту" зібрано майже 250 млн грн

Протягом доби українцям вдалося зібрати понад 210 млн грн на відновлення дитячої лікарні "Охматдит", яка постраждала у результаті удару РФ 8 липня.

Протягом перших трьох годин з моменту оголошення збору представники бізнесу та звичайні українці задонатили понад 100 млн грн.

Станом на 15 годину 9 липня було зібрано майже 250 млн грн на відновлення лікарні "Охматдит".

Оскільки ціль 300 млн грн, ви ще маєте можливість долучитися до збору.