Атака ЗСУ по військовому складу РФ під Севастополем. З'явилися супутникові знімки наслідків

Після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі 1 липня на мисі Фіолент, ймовірно, було знищено російський військовий склад.
Головні тези:
- Мис Фіолент під Севастополем був атакований Збройними силами України.
- Супутникові знімки показують руйнування на території мису Фіолент після подій 1 липня.
- Існують версії, що у зруйнованій будівлі був склад боєприпасів або безпілотників “Шахед/Герань”.
- Українські пілоти визнали відповідальність за атаку на склад боєприпасів у тимчасово окупованому Криму.
- Після вибуху на мисі Фіолент у Севастополі посилилися заходи безпеки, а рух на Кримському мості був тимчасово перекритий.
З'явилися супутникові знімки наслідків атаки ЗСУ по мису Фіолент
На опублікованих кадрах можна помітити, що до вибухів на мисі знаходилось чотири приміщення. А на фото після інциденту — одна з будівель повністю зруйнована.
За однією з версій, у будівлі був склад боєприпасів, за іншою — безпілотників "Шахед/Герань".
1 липня у Севастополі повідомлялось про вибухи. Тоді, за даними місцевих, "прилетіло" у Балаклавському районі, де стояла російська протиповітряна оборона. Окрім того удару було завдано удару по військовій частині в районі села Флотське.
Пізніше командувач Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Микола Олещук заявив, що 1 липня українські пілоти завдали удару по складу боєприпасів у тимчасово окупованому Криму.
“Бавовна” у Севастополі: що відомо
4 липня вдень у тимчасово окупованому Росією Севастополі місцеві жителі почули потужний вибух і побачили велетенський стовп диму над військовою частиною РФ на мисі Фіолент.
У деяких військових частинах Севастополя лунає тривога. А на півночі Червоногвардійського району російська ППО стріляє у небо.
Роспабліки пишуть, що вибух пов'язаний із утилізацією боєприпасів на місці прильоту за складом шахедів біля села Флотське.
Кримський міст наразі перекрито для руху. А до Севастополя направляються два швидкісних катери з південного узбережжя.
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