Атака ЗСУ по військовому складу РФ під Севастополем. З'явилися супутникові знімки наслідків

Після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі 1 липня на мисі Фіолент, ймовірно, було знищено російський військовий склад.

З'явилися супутникові знімки наслідків атаки ЗСУ по мису Фіолент

На опублікованих кадрах можна помітити, що до вибухів на мисі знаходилось чотири приміщення. А на фото після інциденту — одна з будівель повністю зруйнована.

За однією з версій, у будівлі був склад боєприпасів, за іншою — безпілотників "Шахед/Герань".

1 липня у Севастополі повідомлялось про вибухи. Тоді, за даними місцевих, "прилетіло" у Балаклавському районі, де стояла російська протиповітряна оборона. Окрім того удару було завдано удару по військовій частині в районі села Флотське.

Пізніше командувач Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Микола Олещук заявив, що 1 липня українські пілоти завдали удару по складу боєприпасів у тимчасово окупованому Криму.

“Бавовна” у Севастополі: що відомо

4 липня вдень у тимчасово окупованому Росією Севастополі місцеві жителі почули потужний вибух і побачили велетенський стовп диму над військовою частиною РФ на мисі Фіолент.

Стовп диму після вибуху на мисі Фіолент піднявся на висоту понад 100 м. Поширити

У деяких військових частинах Севастополя лунає тривога. А на півночі Червоногвардійського району російська ППО стріляє у небо.

Роспабліки пишуть, що вибух пов'язаний із утилізацією боєприпасів на місці прильоту за складом шахедів біля села Флотське.