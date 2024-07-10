Атака ВСУ по военному складу РФ под Севастополем. Появились спутниковые снимки последствий

После взрывов во временно оккупированном Севастополе 1 июля на мысе Фиолент, вероятно, был уничтожен российский военный склад.
Главные тезисы
- Спутниковые снимки показывают разрушение на территории мыса Фиолент после атаки ВСУ.
- Версии указывают на возможное уничтожение склада боеприпасов или беспилотников в результате взрывов.
- Украинские пилоты признали ответственность за атаку на склад боеприпасов во временно оккупированном Крыму.
- Взрыв на мысе Фиолент вызвал панику среди местных жителей и повлек за собой стрельбу российской ПВО и перекрытие Крымского моста.
Появились спутниковые снимки последствий атаки ВСУ по мысу Фиолент
На опубликованных кадрах можно заметить, что до взрывов на мысе находилось четыре помещения. А на фото после инцидента — одно из построек полностью разрушено.
По одной из версий, в здании находился склад боеприпасов, по другой — беспилотников "Шахед/Герань".
1 июля в Севастополе сообщалось о взрывах. Тогда, по данным местных, прилетело в Балаклавском районе, где стояла российская противовоздушная оборона. Кроме того удар был нанесен удар по воинской части в районе села Флотское.
Позже командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олещук заявил, что 1 июля украинские пилоты нанесли удар по составу боеприпасов во временно оккупированном Крыму.
"Бавовна" в Севастополе: что известно
4 июля днем во временно оккупированном Россией Севастополе местные жители услышали мощный взрыв и увидели гигантский столб дыма над воинской частью РФ на мысе Фиолент.
В некоторых воинских частях Севастополя раздается тревога. А на севере Красногвардейского района российская ПВО стреляет в небо.
Разработчики пишут, что взрыв связан с утилизацией боеприпасов на месте прилета по составу шахедов возле села Флотское.
Крымский мост перекрыт для движения. А в Севастополь направляются два скоростных катера с южного побережья.
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