Атака ВСУ по военному складу РФ под Севастополем. Появились спутниковые снимки последствий
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Атака ВСУ по военному складу РФ под Севастополем. Появились спутниковые снимки последствий

Бавовна
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Источник:  online.ua

После взрывов во временно оккупированном Севастополе 1 июля на мысе Фиолент, вероятно, был уничтожен российский военный склад.

Главные тезисы

  • Спутниковые снимки показывают разрушение на территории мыса Фиолент после атаки ВСУ.
  • Версии указывают на возможное уничтожение склада боеприпасов или беспилотников в результате взрывов.
  • Украинские пилоты признали ответственность за атаку на склад боеприпасов во временно оккупированном Крыму.
  • Взрыв на мысе Фиолент вызвал панику среди местных жителей и повлек за собой стрельбу российской ПВО и перекрытие Крымского моста.

Появились спутниковые снимки последствий атаки ВСУ по мысу Фиолент

На опубликованных кадрах можно заметить, что до взрывов на мысе находилось четыре помещения. А на фото после инцидента — одно из построек полностью разрушено.

По одной из версий, в здании находился склад боеприпасов, по другой — беспилотников "Шахед/Герань".

1 июля в Севастополе сообщалось о взрывах. Тогда, по данным местных, прилетело в Балаклавском районе, где стояла российская противовоздушная оборона. Кроме того удар был нанесен удар по воинской части в районе села Флотское.

Позже командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олещук заявил, что 1 июля украинские пилоты нанесли удар по составу боеприпасов во временно оккупированном Крыму.

"Бавовна" в Севастополе: что известно

4 июля днем во временно оккупированном Россией Севастополе местные жители услышали мощный взрыв и увидели гигантский столб дыма над воинской частью РФ на мысе Фиолент.

Столб дыма после взрыва на мысе Фиолент поднялся на высоту более 100 м.

В некоторых воинских частях Севастополя раздается тревога. А на севере Красногвардейского района российская ПВО стреляет в небо.

Разработчики пишут, что взрыв связан с утилизацией боеприпасов на месте прилета по составу шахедов возле села Флотское.

Крымский мост перекрыт для движения. А в Севастополь направляются два скоростных катера с южного побережья.

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