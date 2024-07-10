Атака ВСУ по военному складу РФ под Севастополем. Появились спутниковые снимки последствий

После взрывов во временно оккупированном Севастополе 1 июля на мысе Фиолент, вероятно, был уничтожен российский военный склад.

Появились спутниковые снимки последствий атаки ВСУ по мысу Фиолент

На опубликованных кадрах можно заметить, что до взрывов на мысе находилось четыре помещения. А на фото после инцидента — одно из построек полностью разрушено.

По одной из версий, в здании находился склад боеприпасов, по другой — беспилотников "Шахед/Герань".

1 июля в Севастополе сообщалось о взрывах. Тогда, по данным местных, прилетело в Балаклавском районе, где стояла российская противовоздушная оборона. Кроме того удар был нанесен удар по воинской части в районе села Флотское.

Позже командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олещук заявил, что 1 июля украинские пилоты нанесли удар по составу боеприпасов во временно оккупированном Крыму.

"Бавовна" в Севастополе: что известно

4 июля днем во временно оккупированном Россией Севастополе местные жители услышали мощный взрыв и увидели гигантский столб дыма над воинской частью РФ на мысе Фиолент.

Столб дыма после взрыва на мысе Фиолент поднялся на высоту более 100 м. Поделиться

В некоторых воинских частях Севастополя раздается тревога. А на севере Красногвардейского района российская ПВО стреляет в небо.

Разработчики пишут, что взрыв связан с утилизацией боеприпасов на месте прилета по составу шахедов возле села Флотское.