Сили ППО знищили 4 шахеди під час атаки РФ на Україну — п'ятий полетів на Білорусь
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знищили 4 шахеди під час атаки РФ на Україну — п'ятий полетів на Білорусь

Повітряні Сили ЗСУ
Атака дронів РФ

У ніч на 13 липня армія РФ атакувала Україну 5 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136". Силам ППО вдалося збити ворожі дрони. 

Головні тези:

  • Сили протиповітряної оборони України відбили нічну атаку РФ, залучивши підрозділи мобільних вогневих груп.
  • Уцілілий дрон вилетів у напрямку Білорусі, ухиляючись від української ППО.
  • У Маріуполі прогриміли вибухи в районі аеропорту, де базувалися російські сили.

Як відпрацювала українська ППО

Вночі Росія атакувала Україну п'ятьма ударними дронами типу Shahed-131/136 із Приморсько-Ахтарська (РФ), повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Чотири ворожі БпЛА збито підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони у Донецькій та Харківській областях — йдеться у повідомленні.

П’ятий безпілотник вийшов із повітряного простору України у напрямку Гомельської області Білорусі.

У Маріуполі прогриміли вибухи в районі аеропорту

12 липня у тимчасово окупованому Росією Маріуполі здійнялася нова потужна “бавовна”. 

Про “прильоти” повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Петро Андрющенко оприлюднив фото та відеопідтвердження своїх слів.

Прильот в аеропорту. Зашибісь. Тільки но там були Хуснулін та Пушилін. Та й без них там вистачає… Який прекрасний день! — написав Андрющенко.

Політик він з гумором назвав нову порцію “бавовни” для російських окупантів “подарунком собі на іменини”.

Зашибісь. Кращий день липня. О це так подарунок на іменини… Бу-га-га. Вони намагаються себе переконати, що це — ППО. Ну-ну. Хіба що на землі було уражено, — іронічно зазначив Петро Андрющенко.

Згодом Петро Андрющенко підтвердив, що українським воїнам дійсно вдалося влучити у Маріупольський аеропорт, де базувалися російські сили.

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