Сили ППО знищили 4 шахеди під час атаки РФ на Україну — п'ятий полетів на Білорусь

У ніч на 13 липня армія РФ атакувала Україну 5 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136". Силам ППО вдалося збити ворожі дрони.
Головні тези:
- Сили протиповітряної оборони України відбили нічну атаку РФ, залучивши підрозділи мобільних вогневих груп.
- Уцілілий дрон вилетів у напрямку Білорусі, ухиляючись від української ППО.
- У Маріуполі прогриміли вибухи в районі аеропорту, де базувалися російські сили.
Як відпрацювала українська ППО
Вночі Росія атакувала Україну п'ятьма ударними дронами типу Shahed-131/136 із Приморсько-Ахтарська (РФ), повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
П’ятий безпілотник вийшов із повітряного простору України у напрямку Гомельської області Білорусі.
У Маріуполі прогриміли вибухи в районі аеропорту
12 липня у тимчасово окупованому Росією Маріуполі здійнялася нова потужна “бавовна”.
Про “прильоти” повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Петро Андрющенко оприлюднив фото та відеопідтвердження своїх слів.
Політик він з гумором назвав нову порцію “бавовни” для російських окупантів “подарунком собі на іменини”.
Згодом Петро Андрющенко підтвердив, що українським воїнам дійсно вдалося влучити у Маріупольський аеропорт, де базувалися російські сили.
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