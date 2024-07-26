Сухопутные войска ВСУ уничтожили почти 8 тыс дронов РФ за неделю

Подразделения радиоэлектронной борьбы Сухопутных войск Вооруженных войск Украины в течение недели, с 18 по 24 июля, подавили и уничтожили 7916 вражеских БПЛА, а также обнаружили 43 станции РЭБ.
Главные тезисы
- Сухопутные войска ВСУ за неделю уничтожили более 8 тысяч вражеских дронов РФ, что подчеркивает высокую боеспособность украинских военных.
- Подразделения радиоэлектронной борьбы эффективно обнаружили и уничтожили 7916 вражеских БПЛА, а также выявили 43 станции РЭБ, обеспечив успешную нейтрализацию угроз.
- Украинские защитники применили мобильные огневые группы и радиоэлектронную борьбу для успешного отражения новой атаки противника.
ВСУ уничтожили почти 8 тыс дронов РФ за неделю
Об этом командующий Сухопутными войсками ВС Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил в Фейсбуке.
В частности, подавлено и уничтожено 4313 БПЛА типа крыло и 3603 FPV-дронов.
Также за этот период благодаря работе подразделений РЭБ/РЭР Сухопутных войск обнаружено 43 вражеских станции РЭБ.
Павлюк поблагодарил воинов за постоянную эффективную боевую работу.
Атака РФ на Украину 26 июля — первые подробности
Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, В ночь на 26 июля 2024 года российские оккупанты били баллистической ракетой «Искандер-М» из Ростовской обл. — РФ.
Под ударом врага в этот раз оказалась Донецкая область Украины.
Кроме того, сообщается, что дроны типа Shahed армия РФ запускала по направлениям: мыс Чауда — Крым, Курск — РФ.
Стоит отметить, что к отражению новой атаки противника были привлечены мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных Сил.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-