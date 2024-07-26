Сухопутные войска ВСУ уничтожили почти 8 тыс дронов РФ за неделю

Подразделения радиоэлектронной борьбы Сухопутных войск Вооруженных войск Украины в течение недели, с 18 по 24 июля, подавили и уничтожили 7916 вражеских БПЛА, а также обнаружили 43 станции РЭБ.

ВСУ уничтожили почти 8 тыс дронов РФ за неделю

Об этом командующий Сухопутными войсками ВС Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил в Фейсбуке.

Около 8 тысяч задач противника по применению разведывательных и fpv-дронов уничтожили наши подразделения РЭБ за неделю с 18 по 24 июля. Александр Павлюк Командующий Сухопутными войсками ВСУ

В частности, подавлено и уничтожено 4313 БПЛА типа крыло и 3603 FPV-дронов.

Также за этот период благодаря работе подразделений РЭБ/РЭР Сухопутных войск обнаружено 43 вражеских станции РЭБ.

Павлюк поблагодарил воинов за постоянную эффективную боевую работу.

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Атака РФ на Украину 26 июля — первые подробности

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, В ночь на 26 июля 2024 года российские оккупанты били баллистической ракетой «Искандер-М» из Ростовской обл. — РФ.

Под ударом врага в этот раз оказалась Донецкая область Украины.

Кроме того, сообщается, что дроны типа Shahed армия РФ запускала по направлениям: мыс Чауда — Крым, Курск — РФ.

Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 22 «шахедов». 20 из них сбиты противовоздушной обороной в Херсонской, Сумской, Житомирской и Черниговской областях. Поделиться

Стоит отметить, что к отражению новой атаки противника были привлечены мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных Сил.