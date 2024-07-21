Атака Шахедов на Киев. Силы ПВО сбили все дроны РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Атака Шахедов на Киев. Силы ПВО сбили все дроны РФ

КГВА
Силы ПВО сбили все дроны РФ
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Все вражеские беспилотники, которые российские оккупанты запускали для ударов по Киеву этой ночью, были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ.

Главные тезисы

  • Украинские силы ПВО успешно отразили атаку российских беспилотников на Киев.
  • Это пятая реальная попытка врага атаковать столицу Украины дронами за последние 2 недели.
  • Готовность и эффективность украинской противовоздушной защиты подтверждена мгновенной реакцией на вражескую атаку.
  • Все беспилотники на подступах к Киеву были уничтожены силами и средствами украинской ПВО.
  • Руководитель администрации сообщил, что данные о количестве и типах беспилотников появятся в отчетах Воздушных Сил ВСУ.

На подступах в Киев сбиты все российские беспилотники

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко уточнил, что БПЛА противника были ликвидированы защитниками украинского неба на подступах к Киеву.

Сегодня снова определенное количество БПЛА противника направлялось на Киев, но все они были уничтожены силами и средствами ПВО на происках, — говорится в заявлении руководителя администрации в его Telegram.

Он добавил, что информация о типе и количестве беспилотников окупантов появится позже в отчетах Воздушных Сил ВСУ.

По словам Попка, данных по разрушениям и пострадавшим в результате вражеской воздушной атаки в Киеве нет.

Также в КМВА отметили, что за последние 2 недели "это уже по меньшей мере пятая подряд реальная попытка врага атаковать столицу дронами".

Ночная атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что российские захватчики в эту ночь, 21 июля, снова запустили несколько групп ударных беспилотников по территории Украины для очередной воздушной атаки. Тревога была объявлена в ряде областей.

Позже в Чернигове был слышен взрыв на фоне сообщений военных о фиксации "Шахедов" над городом. А в сети писали о работе ПВО в регионе.

Около трех ночи воздушная тревога также была объявлена в Киеве. Местные власти информировали о работе ПВО в области и на подступах к столице. А в 4:28 был объявлен отбой тревоги в Киеве.

Между тем на момент выхода публикации вражеские дроны-камикадзе до сих пор фиксируются над Украиной, в частности в северных областях.

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