Атака Шахедов на Киев. Силы ПВО сбили все дроны РФ

Все вражеские беспилотники, которые российские оккупанты запускали для ударов по Киеву этой ночью, были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ.

На подступах в Киев сбиты все российские беспилотники

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко уточнил, что БПЛА противника были ликвидированы защитниками украинского неба на подступах к Киеву.

Сегодня снова определенное количество БПЛА противника направлялось на Киев, но все они были уничтожены силами и средствами ПВО на происках, — говорится в заявлении руководителя администрации в его Telegram. Поделиться

Он добавил, что информация о типе и количестве беспилотников окупантов появится позже в отчетах Воздушных Сил ВСУ.

По словам Попка, данных по разрушениям и пострадавшим в результате вражеской воздушной атаки в Киеве нет.

Также в КМВА отметили, что за последние 2 недели "это уже по меньшей мере пятая подряд реальная попытка врага атаковать столицу дронами".

Ночная атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что российские захватчики в эту ночь, 21 июля, снова запустили несколько групп ударных беспилотников по территории Украины для очередной воздушной атаки. Тревога была объявлена в ряде областей.

Позже в Чернигове был слышен взрыв на фоне сообщений военных о фиксации "Шахедов" над городом. А в сети писали о работе ПВО в регионе.

Около трех ночи воздушная тревога также была объявлена в Киеве. Местные власти информировали о работе ПВО в области и на подступах к столице. А в 4:28 был объявлен отбой тревоги в Киеве.

Между тем на момент выхода публикации вражеские дроны-камикадзе до сих пор фиксируются над Украиной, в частности в северных областях.