Атака Шахедов на Киев. Силы ПВО сбили все дроны РФ

Все вражеские беспилотники, которые российские оккупанты запускали для ударов по Киеву этой ночью, были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ.
Главные тезисы
- Украинские силы ПВО успешно отразили атаку российских беспилотников на Киев.
- Это пятая реальная попытка врага атаковать столицу Украины дронами за последние 2 недели.
- Готовность и эффективность украинской противовоздушной защиты подтверждена мгновенной реакцией на вражескую атаку.
- Все беспилотники на подступах к Киеву были уничтожены силами и средствами украинской ПВО.
- Руководитель администрации сообщил, что данные о количестве и типах беспилотников появятся в отчетах Воздушных Сил ВСУ.
На подступах в Киев сбиты все российские беспилотники
Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко уточнил, что БПЛА противника были ликвидированы защитниками украинского неба на подступах к Киеву.
Он добавил, что информация о типе и количестве беспилотников окупантов появится позже в отчетах Воздушных Сил ВСУ.
По словам Попка, данных по разрушениям и пострадавшим в результате вражеской воздушной атаки в Киеве нет.
Также в КМВА отметили, что за последние 2 недели "это уже по меньшей мере пятая подряд реальная попытка врага атаковать столицу дронами".
Ночная атака "Шахедов"
Ранее сообщалось, что российские захватчики в эту ночь, 21 июля, снова запустили несколько групп ударных беспилотников по территории Украины для очередной воздушной атаки. Тревога была объявлена в ряде областей.
Позже в Чернигове был слышен взрыв на фоне сообщений военных о фиксации "Шахедов" над городом. А в сети писали о работе ПВО в регионе.
Около трех ночи воздушная тревога также была объявлена в Киеве. Местные власти информировали о работе ПВО в области и на подступах к столице. А в 4:28 был объявлен отбой тревоги в Киеве.
Между тем на момент выхода публикации вражеские дроны-камикадзе до сих пор фиксируются над Украиной, в частности в северных областях.
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