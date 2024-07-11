Дания готова отдать Украине все свои системы ПВО
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Дания готова отдать Украине все свои системы ПВО

ЗРК Patriot
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Источник:  Голос Америки

По словам премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен, ее страна должна отдать Украине все существующие системы ПВО.

Главные тезисы

  • Дания готова передать Украине все свои системы ПВО для укрепления противовоздушной обороны.
  • Норвегия также выделяет средства на ПВО для Украины, модернизируя батарею IRIS-T.
  • Европейские страны, включая Германию, проявляют солидарность с Украиной и поддерживают усилия по усилению оборонных возможностей против российской агрессии.
  • Поддержка Норвегии для Украины финансируется через Нансеновскую программу и направлена на ремонт и обслуживание оборудования противовоздушной обороны.
  • До 2024 года правительство Норвегии выделит до 375 млн долларов на финансирование мер по противовоздушной обороне для Украины.

Что известно о намерениях Дании передать Украине все существующие системы ПВО

Фредериксен подчеркнула, что Дания уже решила передать Украине все свои артсистемы.

И сейчас мы должны сделать то же с противовоздушной обороной, - отметила премьер-министр Дании.

Дания хочет передать Украине все свои ПВО
Мэтте Фредериксен

Что известно о помощи ПВО со стороны других стран ЕС

Норвегия планирует выделить около 94 млн. евро на системы ПВО для Украины.

Украинцы нуждаются в более сильной противовоздушной обороне, чтобы защитить население от российских бомб и ракет. Жестокие атаки, которые мы наблюдали в течение последней недели, показывают, почему для украинцев так важно иметь большую защиту от российских воздушных атак. В сотрудничестве с Германией Норвегия передаст Украине этой осенью современную батарею ПВО IRIS-T, отмечает премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Это пожертвование финансируется в рамках Норвежской программы поддержки Украины имени Нансена.

В дополнение к увеличению своих ассигнований на немецкую инициативу по ПВО Норвегия предоставляет средства на международные усилия по ремонту и обслуживанию оборудования противовоздушной обороны в Украине. Эта поддержка осуществляется через третьи страны.

В пересмотренном государственном бюджете правительство Норвегии определило, что до 4 миллиардов норвежских крон (около $375 млн) в рамках Программы поддержки Нансена для Украины будут использованы для финансирования мер по противовоздушной обороне до 2024 года.

Значительная часть этих средств будет направлена на германскую инициативу по противовоздушной обороне.

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