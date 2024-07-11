Що відомо про наміри Данії передати Україні всі наявні системи ППО

Фредеріксен підкреслила, що Данія вже вирішила передати Україні всі свої артсистеми.

І зараз ми повинні зробити те саме з протиповітряною обороною, - зазначила прем’єр-міністр Данії.

Метте Фредеріксен

Що відомо про допомогу з ППО з боку інших країн ЄС

Норвегія планує виділити близько 94 млн євро на системи ППО для України.

Українці потребують міцнішої протиповітряної оборони, щоб захистити населення від російських бомб і ракет. Жорстокі атаки, які ми спостерігали протягом останнього тижня, показують, чому для українців так важливо мати більший захист від російських повітряних атак. У співпраці з Німеччиною Норвегія передасть Україні цієї осені сучасну батарею ППО IRIS-T, - зазначає прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре. Поширити

Ця пожертва фінансується в рамках Норвезької програми підтримки України імені Нансена.

На додаток до збільшення своїх асигнувань на німецьку ініціативу щодо ППО, Норвегія надає кошти на міжнародні зусилля з ремонту та обслуговування обладнання протиповітряної оборони в Україні. Ця підтримка здійснюється через треті країни.

У переглянутому державному бюджеті уряд Норвегії визначив, що до 4 мільярдів норвезьких крон (близько $375 млн) в рамках Програми підтримки Нансена для України буде використано для фінансування заходів з протиповітряної оборони до 2024 року.

Значна частина цих коштів буде спрямована на німецьку ініціативу з протиповітряної оборони.