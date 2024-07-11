Данія готова віддати Україні всі свої системи ППО
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Політика
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Данія готова віддати Україні всі свої системи ППО

ЗРК Patriot
Джерело:  Голос Америки

За словами прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, її країна має віддати Україні усі наявні системи ППО. 

Головні тези:

  • Данія планує передати Україні всі свої системи ППО для підвищення протиповітряної оборони.
  • Норвегія виділяє значні кошти на системи ППО для України та модернізує батарею IRIS-T.
  • Підтримка від Норвегії фінансується через Нансенівську програму та спрямована на ремонт та обслуговування обладнання протиповітряної оборони в Україні.
  • Уряд Норвегії виділив до 375 млн доларів для фінансування заходів з протиповітряної оборони для України до 2024 року.
  • Європейські країни демонструють солідарність з Україною та підтримують зусилля по посиленню оборонних можливостей країни проти російської агресії.

Що відомо про наміри Данії передати Україні всі наявні системи ППО

Фредеріксен підкреслила, що Данія вже вирішила передати Україні всі свої артсистеми.

І зараз ми повинні зробити те саме з протиповітряною обороною, - зазначила прем’єр-міністр Данії.

Данія хоче передати Україні всі свої ППО
Метте Фредеріксен

Що відомо про допомогу з ППО з боку інших країн ЄС

Норвегія планує виділити близько 94 млн євро на системи ППО для України.

Українці потребують міцнішої протиповітряної оборони, щоб захистити населення від російських бомб і ракет. Жорстокі атаки, які ми спостерігали протягом останнього тижня, показують, чому для українців так важливо мати більший захист від російських повітряних атак. У співпраці з Німеччиною Норвегія передасть Україні цієї осені сучасну батарею ППО IRIS-T, - зазначає прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Ця пожертва фінансується в рамках Норвезької програми підтримки України імені Нансена.

На додаток до збільшення своїх асигнувань на німецьку ініціативу щодо ППО, Норвегія надає кошти на міжнародні зусилля з ремонту та обслуговування обладнання протиповітряної оборони в Україні. Ця підтримка здійснюється через треті країни.

У переглянутому державному бюджеті уряд Норвегії визначив, що до 4 мільярдів норвезьких крон (близько $375 млн) в рамках Програми підтримки Нансена для України буде використано для фінансування заходів з протиповітряної оборони до 2024 року.

Значна частина цих коштів буде спрямована на німецьку ініціативу з протиповітряної оборони.

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