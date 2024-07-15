Воздушные силы ВСУ сбили 4 разведывательных дрона РФ с начала суток

За прошедшие сутки 14 июля и с начала текущей 15 июля противовоздушная оборона Украины ликвидировала восемь разведывательных дронов российских оккупантов.

За 15 июля ВС ВСУ сбили уже 4 разведдрона РФ

Так, с начала суток 15 июля ПВО юга уничтожило 4 разведывательных беспилотника россиян — три "Орлан-102 и один ZALA".

Так же за прошедшие сутки, 14 июля, в рамках противодействия вражеской разведдеятельности на юге уничтожены 4 вражеских дрона — три "Орлан-10" и один ZALA.

Как отработала украинская ПВО в ночь на 14 июля

Ночью Россия атаковала Украину пятью ударными дронами типа Shahed-131/136 из Приморско-Ахтарска (РФ), сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

Четыре вражеских БПЛА сбиты подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны в Донецкой и Харьковской областях. Поделиться

Пятый беспилотник вышел из воздушного пространства Украины в направлении Гомельской области Беларуси.