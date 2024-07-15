Повітряні сили ЗСУ збили 4 розвідувальних дрони РФ з початку доби
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряні сили ЗСУ збили 4 розвідувальних дрони РФ з початку доби

Повітряні Сили ЗСУ
Дрон Орлан

Упродовж минулої доби 14 липня і з початку поточної 15 липня протиповітряна оборона України ліквідувала вісім розвідувальних дронів російських окупантів.

Головні тези:

  • ЗСУ успішно збили 8 розвідувальних дронів РФ упродовж минулої доби та вночі 14-15 липня.
  • Ворожі атаки української території включали удари дронами Shahed-131/136, які були успішно збиті силами оборони в Донецькій та Харківській областях.
  • Один з ворожих безпілотників відійшов у напрямку Білорусі, після виходу з повітряного простору України.
  • Інциденти з розвідувальними дронами свідчать про посилену активність російських окупантів на сході України та необхідність підвищення бойової готовності Повітряних сил ЗСУ.

За 15 липня ПС ЗСУ збили вже 4 розвіддрони РФ

Так, з початку доби 15 липня ППО півдня знищила 4 розвідувальні безпілотники росіян - три "Орлан-102 та один ZALA.

Так само протягом минулої доби, 14 липня, в рамках протидії ворожій розвіддіяльності на півдні знищено 4 ворожих дрони - три "Орлан-10" та один ZALA.

Як відпрацювала українська ППО у ніч проти 14 липня

Вночі Росія атакувала Україну п'ятьма ударними дронами типу Shahed-131/136 із Приморсько-Ахтарська (РФ), повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Чотири ворожі БпЛА збито підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони у Донецькій та Харківській областях.

П’ятий безпілотник вийшов із повітряного простору України у напрямку Гомельської області Білорусі.

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