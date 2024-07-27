ЗСУ відбили 21 штурм армії РФ на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 16.00 27.07.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Окупанти не припиняють застосовувати артилерію по території Чернігівської та Сумської областей. Під ворожими обстрілами опинились райони населених пунктів Басівка, Миропілля, Тур’я, Волфине, Степок, Сидорівка.

На Харківському напрямку сьогодні відбулося шість бойових зіткнень. Наші війська стали на заваді трьом атакам росіян у районі Глибокого та двом атакам — поблизу Вовчанська і Тихого. Відбиття ще однієї штурмової дії ворога в районі Вовчанська триває.

На Лиманському напрямку ворог атакує в районах Макіївки, Невського та Новосергіївки. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже 12 боєзіткнень, з яких п’ять тривають досі.

На Сіверському напрямку окупанти зазнали невдач при спробах штурму наших позицій поблизу Верхньокам’янського та Спірного. Загалом відбулося п’ять атак.

Триває бій в районі Андріївки на Краматорському напрямку, де противник за підтримки авіації намагається просуватись на позиції українських захисників.

На Торецькому напрямку ворог за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації дев’ять разів атакував позиції наших військ. На даний час бої тривають поблизу Північного та Залізного.

Найгарячіше на Покровському напрямку. В районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Веселого, Сергіївки, Тимофіївки та Яснобродівки — точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 21 спробу штурму українських позицій.