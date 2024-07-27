З початку доби 27 липня загальна кількість бойових зіткнень вздовж всієї лінії фронту зросла до 73. Окупанти продовжують застосовувати КАБи на Покровському напрямку. ЗСУ тримають рубежі та вживають всіх необхідних заходів для недопущення прориву оборони.
Головні тези:
- З початку доби 27 липня ЗСУ відбили 21 штурм армії РФ на Покровському напрямку.
- На інших напрямках також відбулись бойові зіткнення, де українські війська вживають заходів для недопущення прориву оборони.
- Збройні сили України показали високий рівень підготовки та ефективність у відбитті ворога на різних напрямках.
- Загальні бойові втрати армії РФ під час повномасштабного вторгнення орієнтовно склали близько 573510 осіб, а також втрати техніки та зброї.
- Командування ЗСУ вживає необхідних заходів для стримування наступу противника та завдання йому відчутних втрат.
Актуальна ситуація на різних напрямках фронту
Оперативна інформація станом на 16.00 27.07.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Окупанти не припиняють застосовувати артилерію по території Чернігівської та Сумської областей. Під ворожими обстрілами опинились райони населених пунктів Басівка, Миропілля, Тур’я, Волфине, Степок, Сидорівка.
На Харківському напрямку сьогодні відбулося шість бойових зіткнень. Наші війська стали на заваді трьом атакам росіян у районі Глибокого та двом атакам — поблизу Вовчанська і Тихого. Відбиття ще однієї штурмової дії ворога в районі Вовчанська триває.
На Лиманському напрямку ворог атакує в районах Макіївки, Невського та Новосергіївки. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже 12 боєзіткнень, з яких п’ять тривають досі.
На Сіверському напрямку окупанти зазнали невдач при спробах штурму наших позицій поблизу Верхньокам’янського та Спірного. Загалом відбулося п’ять атак.
Триває бій в районі Андріївки на Краматорському напрямку, де противник за підтримки авіації намагається просуватись на позиції українських захисників.
На Торецькому напрямку ворог за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації дев’ять разів атакував позиції наших військ. На даний час бої тривають поблизу Північного та Залізного.
Найгарячіше на Покровському напрямку. В районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Веселого, Сергіївки, Тимофіївки та Яснобродівки — точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 21 спробу штурму українських позицій.
На Курахівському напрямку триває одне боєзіткнення в районі Красногорівки. Дев’ять ворожих штурмів було відбито поблизу Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки.
На Времівському напрямку було відбито три штурмові дії противника в бік Роздольного. Водночас противник не полишає спроб прорвати нашу оборону в напрямку Костянтинівки, де на даний час відбито дві ворожі атаки.
На Оріхівському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала, три безуспішні атаки ворога відбили наші оборонці. Загарбники активно застосовують авіацію по районах населених пунктів Мала Токмачка, Кам’янське, П’ятихатки, Гуляйполе.
На Придніпровському напрямку одна атака окупантів успіху не мала.
Командування Збройних Сил України вживає необхідних заходів для стримування наступу противника та завдання йому відчутних втрат.
Втрати армії РФ станом на 27 липня 2024 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.07.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 573510 (+1210) осіб,
танків — 8331 (+11) од,
бойових броньованих машин — 16074 (+24) од,
артилерійських систем — 15885 (+45) од,
РСЗВ — 1125 (+0) од,
засобів ППО — 905 (+1) од,
літаків — 363 (+0) од,
гелікоптерів — 326 (+0) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 12736 (+53) од,
крилатих ракет — 2403 (+1) од,
кораблів /катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 21500 (+86) од,
спеціальної техніки — 2671 (+3) од.
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