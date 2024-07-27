ЗСУ оновили втрати армії РФ у війні проти України

Протягом минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 1210 солдатів РФ, 11 танків і 45 артсистем ворога.
Головні тези:
- Станом на 27 липня 2024 року загальні бойові втрати армії РФ сягнули близько 573 510 осіб, 8331 танків, 16074 броньованих машин і тд.
- Протягом минулої доби на фронті відбулося 122 бойові зіткнення між українськими захисниками та російськими загарбниками.
- Ситуація на різних напрямках фронту вказує на те, що армія РФ не полишає спроб просунутися вперед.
Втрати армії РФ станом на 27 липня 2024 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.07.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 573510 (+1210) осіб,
танків — 8331 (+11) од,
бойових броньованих машин — 16074 (+24) од,
артилерійських систем — 15885 (+45) од,
РСЗВ — 1125 (+0) од,
засобів ППО — 905 (+1) од,
літаків — 363 (+0) од,
гелікоптерів — 326 (+0) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 12736 (+53) од,
крилатих ракет — 2403 (+1) од,
кораблів /катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 21500 (+86) од,
спеціальної техніки — 2671 (+3) од.
Що відомо про ситуацію на фронті 26-27 липня
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби загалом відбулося 122 бойових зіткнення між українськими захисниками та російськими загарбниками.
Так, 26 липня ворог завдав по позиціях підрозділів ЗСУ та населених пунктах ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 80 авіаударів, зокрема, скинув 117 КАБів.
Також армія РФ здійснила 4636 обстрілів, з них 71 — із реактивних систем залпового вогню.
Ситуація на різних напрямках фронту виглядає наступним чином:
На Харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень;
На Куп’янському напрямку кількість ворожих атак за добу склала сім;
На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів;
На Сіверському напрямку українські захисники відбивали три штурми ворога;
На Краматорському напрямку окупанти атакували п’ять разів;
На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 19 атак;
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій;
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 14 атак;
На Времівському напрямку противник здійснив шість штурмів;
На Оріхівському напрямку загалом російські окупанти провели сім штурмів.
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