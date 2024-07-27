ЗСУ оновили втрати армії РФ у війні проти України

Протягом минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 1210 солдатів РФ, 11 танків і 45 артсистем ворога.

Втрати армії РФ станом на 27 липня 2024 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.07.24 орієнтовно склали:

особового складу — близько 573510 (+1210) осіб,

танків — 8331 (+11) од,

бойових броньованих машин — 16074 (+24) од,

артилерійських систем — 15885 (+45) од,

РСЗВ — 1125 (+0) од,

засобів ППО — 905 (+1) од,

літаків — 363 (+0) од,

гелікоптерів — 326 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 12736 (+53) од,

крилатих ракет — 2403 (+1) од,

кораблів /катерів — 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 21500 (+86) од,

спеціальної техніки — 2671 (+3) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Що відомо про ситуацію на фронті 26-27 липня

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби загалом відбулося 122 бойових зіткнення між українськими захисниками та російськими загарбниками.

Так, 26 липня ворог завдав по позиціях підрозділів ЗСУ та населених пунктах ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 80 авіаударів, зокрема, скинув 117 КАБів.

Також армія РФ здійснила 4636 обстрілів, з них 71 — із реактивних систем залпового вогню.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали трьох ударів по районах зосередження особового складу противника, а також уразили артилерійську систему, дві радіолокаційні станції та один ЗРК «Бук», — йдеться у звіті Генштабу ЗСУ. Поширити

Ситуація на різних напрямках фронту виглядає наступним чином: