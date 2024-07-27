ВСУ обновили потери армии РФ в войне против Украины

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 1210 солдат РФ, 11 танков и 45 артсистем врага.
Главные тезисы
- По состоянию на 27 июля 2024 г. общие боевые потери армии РФ достигли около 573 510 солдат, 8331 танков, 16074 бронированных машин и тд.
- За прошедшие сутки на фронте произошло 122 боевых столкновения между украинскими защитниками и российскими захватчиками.
- Ситуация на разных направлениях фронта указывает на то, что армия РФ не оставляет попыток продвинуться вперед.
Потери армии РФ по состоянию на 27 июля 2024 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.07.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 573510 (+1210) человек,
танков — 8331 (+11) ед,
боевых бронированных машин — 16074 (+24) ед,
артиллерийских систем — 15885 (+45) ед,
РСЗО — 1125 (+0) ед,
средств ПВО — 905 (+1) ед,
самолетов — 363 (+0) ед,
вертолетов — 326 (+0) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 12736 (+53) ед,
крылатых ракет — 2403 (+1) ед,
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подлодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 21500 (+86) ед,
специальной техники — 2671 (+3) ед.
Что известно о ситуации на фронте 26-27 июля
Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки в общей сложности произошло 122 боевых столкновения между украинскими защитниками и российскими захватчиками.
Так, 26 июля враг нанес по позициям подразделений ВСУ и населенным пунктам ракетный удар с применением одной ракеты, а также 80 авиаударов, в том числе сбросил 117 КАБов.
Также армия РФ совершила 4636 обстрелов, из них 71 из реактивных систем залпового огня.
Ситуация на разных направлениях фронта выглядит следующим образом:
На Харьковском направлении произошло 10 боевых столкновений;
На Купянском направлении количество вражеских атак за сутки составило семь;
На лиманском направлении враг атаковал 12 раз;
На Северском направлении украинские защитники отражали три штурма врага;
На Краматорском направлении оккупанты атаковали пять раз;
На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 19 атак;
На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий;
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 14 атак;
На Времивском направлении противник совершил шесть штурмов;
На Ореховском направлении в целом российские оккупанты провели семь штурмов.
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