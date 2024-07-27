ВСУ обновили потери армии РФ в войне против Украины

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 1210 солдат РФ, 11 танков и 45 артсистем врага.

Потери армии РФ по состоянию на 27 июля 2024 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.07.24 ориентировочно составили:

личного состава — около 573510 (+1210) человек,

танков — 8331 (+11) ед,

боевых бронированных машин — 16074 (+24) ед,

артиллерийских систем — 15885 (+45) ед,

РСЗО — 1125 (+0) ед,

средств ПВО — 905 (+1) ед,

самолетов — 363 (+0) ед,

вертолетов — 326 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 12736 (+53) ед,

крылатых ракет — 2403 (+1) ед,

кораблей /катеров — 28 (+0) ед,

подлодок — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 21500 (+86) ед,

специальной техники — 2671 (+3) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Что известно о ситуации на фронте 26-27 июля

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки в общей сложности произошло 122 боевых столкновения между украинскими защитниками и российскими захватчиками.

Так, 26 июля враг нанес по позициям подразделений ВСУ и населенным пунктам ракетный удар с применением одной ракеты, а также 80 авиаударов, в том числе сбросил 117 КАБов.

Также армия РФ совершила 4636 обстрелов, из них 71 из реактивных систем залпового огня.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли три удара по районам сосредоточения личного состава противника, а также поразили артиллерийскую систему, две радиолокационные станции и один ЗРК “Бук”, — сказано в отчете Генштаба ВСУ. Поделиться

Ситуация на разных направлениях фронта выглядит следующим образом: