ВСУ обновили потери армии РФ в войне против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ обновили потери армии РФ в войне против Украины

Генштаб ВСУ
ВСУ
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За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 1210 солдат РФ, 11 танков и 45 артсистем врага.

Главные тезисы

  • По состоянию на 27 июля 2024 г. общие боевые потери армии РФ достигли около 573 510 солдат, 8331 танков, 16074 бронированных машин и тд.
  • За прошедшие сутки на фронте произошло 122 боевых столкновения между украинскими защитниками и российскими захватчиками.
  • Ситуация на разных направлениях фронта указывает на то, что армия РФ не оставляет попыток продвинуться вперед.

Потери армии РФ по состоянию на 27 июля 2024 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 573510 (+1210) человек,

  • танков — 8331 (+11) ед,

  • боевых бронированных машин — 16074 (+24) ед,

  • артиллерийских систем — 15885 (+45) ед,

  • РСЗО — 1125 (+0) ед,

  • средств ПВО — 905 (+1) ед,

  • самолетов — 363 (+0) ед,

  • вертолетов — 326 (+0) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 12736 (+53) ед,

  • крылатых ракет — 2403 (+1) ед,

  • кораблей /катеров — 28 (+0) ед,

  • подлодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 21500 (+86) ед,

  • специальной техники — 2671 (+3) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Что известно о ситуации на фронте 26-27 июля

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки в общей сложности произошло 122 боевых столкновения между украинскими защитниками и российскими захватчиками.

Так, 26 июля враг нанес по позициям подразделений ВСУ и населенным пунктам ракетный удар с применением одной ракеты, а также 80 авиаударов, в том числе сбросил 117 КАБов.

Также армия РФ совершила 4636 обстрелов, из них 71 из реактивных систем залпового огня.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли три удара по районам сосредоточения личного состава противника, а также поразили артиллерийскую систему, две радиолокационные станции и один ЗРК “Бук”, — сказано в отчете Генштаба ВСУ.

Ситуация на разных направлениях фронта выглядит следующим образом:

  • На Харьковском направлении произошло 10 боевых столкновений;

  • На Купянском направлении количество вражеских атак за сутки составило семь;

  • На лиманском направлении враг атаковал 12 раз;

  • На Северском направлении украинские защитники отражали три штурма врага;

  • На Краматорском направлении оккупанты атаковали пять раз;

  • На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 19 атак;

  • На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий;

  • На Кураховском направлении Силы обороны отразили 14 атак;

  • На Времивском направлении противник совершил шесть штурмов;

  • На Ореховском направлении в целом российские оккупанты провели семь штурмов.

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