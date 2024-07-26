ВСУ отразили 23 атаки армии РФ на Покровском направлении с начала суток

С начала суток 26 июля российская армия активна почти по всей линии боевого столкновения. Концентрирует усилия наступательных действий на Кураховском и Покровском направлениях. В общей сложности на 16.00 произошло 78 боевых столкновений.
Главные тезисы
- Военные действия на покровском направлении: украинские защитники успешно отражают атаки армии РФ.
- Обзор ситуации на других направлениях: бои и атаки на различных секторах фронта.
- Потери армии РФ: Генштаб сообщает о значительном количестве уничтоженной военной техники и личного состава.
Актуальная ситуация на разных направлениях фронта
Оперативная информация по состоянию на 16.00 26.07.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей и дальше страдают от циничных артиллерийских обстрелов и авиаударов с территории российской федерации. От огня артиллерии и минометов пострадали районы населённых пунктов Клюсы, Искрисковщина, Александровка, Рясное, Павловка, Хреновка, Леоновка, Славгород, Большая Писаревка. А неуправляемыми авиаракетами российские террористы избивали с вооружения штурмовиков Су-25 по району Басовки.
Систематические бомбардировки вражеской авиации подвергаются Харьковщине. Сегодня, с российской территории, оккупанты в общей сложности сбросили 11 КАБов. Удары пришлись в районы населенных пунктов Тихое, Глубокое, Волчанск, Липцы, Волчанские Хутора.
В то же время отражены семь вражеских штурмов вблизи Слобожанского, Глубокого и Волчанска на Харьковском направлении.
На Купянском направлении противник трижды штурмовал наши позиции в районах Стельмаховки, Табаевки и Песчаного. Около двух последних населенных пунктов бои продолжаются. Оккупанты бомбили Купянск-Узловой и били НАРами недалеко от Синьковки.
На Лиманском направлении за сегодняшний день захватническая армия совершила пять атак на позиции украинцев близ Невского, Новосергеевки и Новоегоровки. Два боестолкновения завершились без успеха для противника, еще три — продолжаются. оккупанты самые активные в районе Невского.
На Северском направлении захватчики совершили три безуспешных атаки вблизи Верхнекаменского и Иванодарьевки. Ситуация контролируется.
На Краматорском направлении в течение дня наши войска отбивают четыре вражеских штурма у Григоровки и Часового Яра. оккупанты действуют при поддержке авиации — бьют НАРами.
На Торецком направлении враг семь раз проводил атаки недалеко от Железного, Северного и Нью-Йорка. У каждого из этих населенных пунктов сейчас продолжаются боестолкновния. Кроме того, захватчики нанесли авиаудары по Нью-Йорку и Дружбе неуправляемыми авиационными ракетами.
На Покровском направлении в это время произошло наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты предприняли уже 23 попытки вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Веселого, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Тимофеевки. Более половины боевых столкновений продолжается до сих пор. Также враг нанес четыре авиаудара по районам Александрополя и Новоселовки Первой.
Продолжаются активные бои на Кураховском направлении. В настоящее время украинские защитники уже отбили восемь атак оккупационной армии, и продолжают давать отпор захватчикам еще в четырех боестолкновениях. Противник концентрирует усилия в районах Красногоровки, Константиновки и Парасковеевки. оккупанты бомбардировали КАБами территории неподалеку от Украинской.
На Времивском направлении отражен один вражеский штурм возле Водяного. Продолжаются бои в четырех локациях недалеко от Константиновки, Старомлиновки и того же Водяного. Противник нанес удары неуправляемыми авиационными ракетами в районе Урожайного.
На Ореховском направлении оккупанты получили жесткий отпор вблизи населенных пунктов Работино, Малая Токмачка и Новоандреевка, совершив пять атак. Кроме того, бомбили семью КАБами район Малой Токмачки и выпустили более 120 неуправляемых авиаракет. НАРАми целили в сторону Гуляйполя, Лобкового и Каменского.
Что известно о потерях армии РФ в войне против Украины
В сводке Генштаба отмечается, что авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили три средства ПВО, артиллерийское средство и пушку.
В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 950 человек. Также украинские воины обезвредили семь танков, 11 боевых бронированных машин, 36 артиллерийских систем, 73 БпЛА оперативно-тактического уровня, 56 автомобилей и семь единиц специальной техники врага, подчеркивают в Генштабе.
личного состава — около 572 тыс 300 (950) человек ликвидировано;
танков — 8 тыс 320 (+7) ед;
боевых бронированных машин — 16 тыс 50 (+11) ед;
артиллерийских систем — 15 тыс 840 (+36) ед;
РСЗО — 1 тыс 125 ед.;
средств ПВО — 904 ед.;
самолетов — 361 ед;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 12 тыс 683 (+73) ед;
крылатых ракет — 2 тыс 402 ед.;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 20 тыс 909 (+76) ед;
специальной техники — 2 тыс 593 ед.
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