ВСУ отразили 23 атаки армии РФ на Покровском направлении с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 26.07.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей и дальше страдают от циничных артиллерийских обстрелов и авиаударов с территории российской федерации. От огня артиллерии и минометов пострадали районы населённых пунктов Клюсы, Искрисковщина, Александровка, Рясное, Павловка, Хреновка, Леоновка, Славгород, Большая Писаревка. А неуправляемыми авиаракетами российские террористы избивали с вооружения штурмовиков Су-25 по району Басовки.

Систематические бомбардировки вражеской авиации подвергаются Харьковщине. Сегодня, с российской территории, оккупанты в общей сложности сбросили 11 КАБов. Удары пришлись в районы населенных пунктов Тихое, Глубокое, Волчанск, Липцы, Волчанские Хутора.

На Краматорском направлении в течение дня наши войска отбивают четыре вражеских штурма у Григоровки и Часового Яра. оккупанты действуют при поддержке авиации — бьют НАРами.

На Лиманском направлении за сегодняшний день захватническая армия совершила пять атак на позиции украинцев близ Невского, Новосергеевки и Новоегоровки. Два боестолкновения завершились без успеха для противника, еще три — продолжаются. оккупанты самые активные в районе Невского.

На Купянском направлении противник трижды штурмовал наши позиции в районах Стельмаховки, Табаевки и Песчаного. Около двух последних населенных пунктов бои продолжаются. Оккупанты бомбили Купянск-Узловой и били НАРами недалеко от Синьковки.

В то же время отражены семь вражеских штурмов вблизи Слобожанского, Глубокого и Волчанска на Харьковском направлении .

На Торецком направлении враг семь раз проводил атаки недалеко от Железного, Северного и Нью-Йорка. У каждого из этих населенных пунктов сейчас продолжаются боестолкновния. Кроме того, захватчики нанесли авиаудары по Нью-Йорку и Дружбе неуправляемыми авиационными ракетами.

На Покровском направлении в это время произошло наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты предприняли уже 23 попытки вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Веселого, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Тимофеевки. Более половины боевых столкновений продолжается до сих пор. Также враг нанес четыре авиаудара по районам Александрополя и Новоселовки Первой.

Продолжаются активные бои на Кураховском направлении. В настоящее время украинские защитники уже отбили восемь атак оккупационной армии, и продолжают давать отпор захватчикам еще в четырех боестолкновениях. Противник концентрирует усилия в районах Красногоровки, Константиновки и Парасковеевки. оккупанты бомбардировали КАБами территории неподалеку от Украинской.

На Времивском направлении отражен один вражеский штурм возле Водяного. Продолжаются бои в четырех локациях недалеко от Константиновки, Старомлиновки и того же Водяного. Противник нанес удары неуправляемыми авиационными ракетами в районе Урожайного.