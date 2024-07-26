ВСУ отразили 23 атаки армии РФ на Покровском направлении с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили 23 атаки армии РФ на Покровском направлении с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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С начала суток 26 июля российская армия активна почти по всей линии боевого столкновения. Концентрирует усилия наступательных действий на Кураховском и Покровском направлениях. В общей сложности на 16.00 произошло 78 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • Военные действия на покровском направлении: украинские защитники успешно отражают атаки армии РФ.
  • Обзор ситуации на других направлениях: бои и атаки на различных секторах фронта.
  • Потери армии РФ: Генштаб сообщает о значительном количестве уничтоженной военной техники и личного состава.

Актуальная ситуация на разных направлениях фронта

Оперативная информация по состоянию на 16.00 26.07.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей и дальше страдают от циничных артиллерийских обстрелов и авиаударов с территории российской федерации. От огня артиллерии и минометов пострадали районы населённых пунктов Клюсы, Искрисковщина, Александровка, Рясное, Павловка, Хреновка, Леоновка, Славгород, Большая Писаревка. А неуправляемыми авиаракетами российские террористы избивали с вооружения штурмовиков Су-25 по району Басовки.

Систематические бомбардировки вражеской авиации подвергаются Харьковщине. Сегодня, с российской территории, оккупанты в общей сложности сбросили 11 КАБов. Удары пришлись в районы населенных пунктов Тихое, Глубокое, Волчанск, Липцы, Волчанские Хутора.

  • В то же время отражены семь вражеских штурмов вблизи Слобожанского, Глубокого и Волчанска на Харьковском направлении.

  • На Купянском направлении противник трижды штурмовал наши позиции в районах Стельмаховки, Табаевки и Песчаного. Около двух последних населенных пунктов бои продолжаются. Оккупанты бомбили Купянск-Узловой и били НАРами недалеко от Синьковки.

  • На Лиманском направлении за сегодняшний день захватническая армия совершила пять атак на позиции украинцев близ Невского, Новосергеевки и Новоегоровки. Два боестолкновения завершились без успеха для противника, еще три — продолжаются. оккупанты самые активные в районе Невского.

  • На Северском направлении захватчики совершили три безуспешных атаки вблизи Верхнекаменского и Иванодарьевки. Ситуация контролируется.

  • На Краматорском направлении в течение дня наши войска отбивают четыре вражеских штурма у Григоровки и Часового Яра. оккупанты действуют при поддержке авиации — бьют НАРами.

  • На Торецком направлении враг семь раз проводил атаки недалеко от Железного, Северного и Нью-Йорка. У каждого из этих населенных пунктов сейчас продолжаются боестолкновния. Кроме того, захватчики нанесли авиаудары по Нью-Йорку и Дружбе неуправляемыми авиационными ракетами.

  • На Покровском направлении в это время произошло наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты предприняли уже 23 попытки вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Веселого, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Тимофеевки. Более половины боевых столкновений продолжается до сих пор. Также враг нанес четыре авиаудара по районам Александрополя и Новоселовки Первой.

  • Продолжаются активные бои на Кураховском направлении. В настоящее время украинские защитники уже отбили восемь атак оккупационной армии, и продолжают давать отпор захватчикам еще в четырех боестолкновениях. Противник концентрирует усилия в районах Красногоровки, Константиновки и Парасковеевки. оккупанты бомбардировали КАБами территории неподалеку от Украинской.

  • На Времивском направлении отражен один вражеский штурм возле Водяного. Продолжаются бои в четырех локациях недалеко от Константиновки, Старомлиновки и того же Водяного. Противник нанес удары неуправляемыми авиационными ракетами в районе Урожайного.

  • На Ореховском направлении оккупанты получили жесткий отпор вблизи населенных пунктов Работино, Малая Токмачка и Новоандреевка, совершив пять атак. Кроме того, бомбили семью КАБами район Малой Токмачки и выпустили более 120 неуправляемых авиаракет. НАРАми целили в сторону Гуляйполя, Лобкового и Каменского.

Что известно о потерях армии РФ в войне против Украины

В сводке Генштаба отмечается, что авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили три средства ПВО, артиллерийское средство и пушку.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 950 человек. Также украинские воины обезвредили семь танков, 11 боевых бронированных машин, 36 артиллерийских систем, 73 БпЛА оперативно-тактического уровня, 56 автомобилей и семь единиц специальной техники врага, подчеркивают в Генштабе.

  • личного состава — около 572 тыс 300 (950) человек ликвидировано;

  • танков — 8 тыс 320 (+7) ед;

  • боевых бронированных машин — 16 тыс 50 (+11) ед;

  • артиллерийских систем — 15 тыс 840 (+36) ед;

  • РСЗО — 1 тыс 125 ед.;

  • средств ПВО — 904 ед.;

  • самолетов — 361 ед;

  • вертолетов — 326 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 12 тыс 683 (+73) ед;

  • крылатых ракет — 2 тыс 402 ед.;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 20 тыс 909 (+76) ед;

  • специальной техники — 2 тыс 593 ед.

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