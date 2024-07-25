ВСУ уничтожили более 1200 солдат РФ и 26 ББМ в течение суток

Потери России в войне против Украины за сутки с 24 на 25 июля составляют 1230 окупантов, 11 танков и 45 артиллерийских систем.

Что известно о потерях РФ в войне против Украины

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.07.24 ориентировочно составили:

личного состава — около 571350 (+1230) человек,

танков — 8313 (+11) ед,

боевых бронированных машин — 16039 (+26) ед,

артиллерийских систем — 15804 (+45) ед,

РСЗО — 1125 (+0) ед,

средств ПВО — 904 (+2) ед, самолетов — 363 (+0) ед,

вертолетов — 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 12610 (+66),

крылатых ракет — 2402 (+0),

кораблей /катеров — 28 (+0) ед,

подводных лодок — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 21358 (+79) ед,

специальной техники — 2661 (+11)

Потери РФ

Ситуация на фронте по состоянию на утро 25 июля

За прошедшие сутки зафиксировано 149 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением шести ракет, 58 авиационных ударов (задействовал, в частности, 79 КАБов), совершил 4811 обстрелов, 144 из них — с использованием реактивных систем залпового огня.

В Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло восемь боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Сотницкий Казачок.

На Купянском направлении количество боеприкосновений в сутки составляет восемь. Силы обороны отражали штурмовые действия противника на территории трех населенных пунктов. Акцентировал свои действия враг в районах Синьковки, Стельмаховки и Петропавловки.

На Лиманском направлении наши войска отразили 15 штурмовых действий окупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и в Серебрянском лесу. На направлении враг активно применял штурмовую авиацию.

На Краматорском направлении украинские воины остановили 12 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Временного Яра, Нового и Новомаркового.

На Покровском направлении нашими защитниками отражены 38 атак в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Волче и Карловка, где захватчики пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций, активно применяя штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Константиновки и Парасковеевки, где враг 32 раза пытался прорвать оборону наших войск.

Наши воины продолжают активные действия наносить оккупационным войскам значительные потери в технике и живой силе, истощают наступательный потенциал врага вдоль всей линии фронта и в тылу.